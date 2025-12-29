Obavijesti

NE SKRIVA RAZLOGE

Novi dom u Engleskoj: Goran Višnjić objašnjava zašto mu Hrvatska nije opcija za život

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
10
Šibenik: Dolazak uzvanika na prvi Croatian International Film Festival | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Goran Višnjić s obitelji već godinama ne živi u Hrvatskoj, a sada je otvoreno priznao zašto se ne želi vratiti. Razlog nisu posao ni novac, već njegova djeca i pritisak slave

Iako je ostvario veliku karijeru u Hollywoodu, šibenski glumac Goran Višnjić (53) donio je odluku koja je mnoge iznenadila - napustio je Los Angeles i s obitelji se preselio u Englesku. No povratak u Hrvatsku, kako kaže, nije dolazio u obzir. Razlog? Njegova djeca.

Višnjić već nekoliko godina sa suprugom Evom i djecom živi u engleskom Cornwallu, gdje vode miran, jednostavan život. Dane provode u prirodi, puno su vani, bicikliraju, a često idu i na surfanje. Upravo je takav način života bio presudan za selidbu.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

- Preselili smo se u Englesku da nam djeca zdravije odrastaju, da mogu ići biciklom do škole i da imaju normalnije djetinjstvo, bez straha od masovnih ubojstava koja su u Americi, nažalost, sve češća - rekla je ranije Goranova supruga Eva, prenosi Mondo.ba

S njom se složio i sam glumac, koji je krajem 2022. u podcastu Ane Radišić otvoreno objasnio zašto Hrvatska nije bila opcija.

- Jedan od razloga zašto nismo u Hrvatskoj je to što tamo više ljudi zna tko sam. Djecu se onda gleda kroz njihova oca, bilo pozitivno ili negativno. Mislim da im to ne treba. Ne želim da nose tu prtljagu. Vidio sam puno primjera gdje su djeca poznatih roditelja u tome izgubljena - iskreno je rekao Višnjić.

Dodao je i kako mu je najvažnije da djeca odrastaju bez pritiska, daleko od reflektora i očekivanja javnosti.

Goran i Eva Višnjić u braku su od 1999. godine i imaju troje djece. Godine 2007. posvojili su dječaka Tina, kojem su ime dali po pjesniku Tinu Ujeviću. Godine 2011. dobili su sina Viga Lea, kojeg je rodila surogat majka, a 2013. posvojili su i djevojčicu Sofiju Vivien.

Višnjić iz ranije veze sa Šibenčankom Mirelom Rupić ima i kćer Lanu Lourdes, koja je nedavno izabrana za 35. Kraljicu Hrvatske te će predstavljati zemlju na izboru za Kraljicu Svijeta.

Iako mu Hrvatska puno znači, Goran Višnjić jasno poručuje - mir i normalno djetinjstvo njegove djece ipak su na prvom mjestu.

