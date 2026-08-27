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Novi obrat u borbi za ostavštinu Daveigh Chase: Majci glumice suprotstavio se i menadžer

Piše Stela Kovačević,
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Novi obrat u borbi za ostavštinu Daveigh Chase: Majci glumice suprotstavio se i menadžer
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John Ryan, koji se u sudskim dokumentima opisuje kao prijatelj i poslovni menadžer Daveigh Chase, podnio je službenu izjavu sudu u Los Angelesu

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Pravna bitka za ostavštinu pokojne glumice Daveigh Chase, najpoznatije po ulozi zastrašujuće Samare u horor filmu 'Krug', dobila je novi zaokret. Nakon što se otac glumice usprotivio zahtjevu njezine majke da preuzme kontrolu nad imovinom, u spor se sada uključio i njezin bliski prijatelj. Ovaj razvoj događaja dodatno komplicira raspodjelu imovine vrijedne oko 400.000 dolara, koju je bivša dječja zvijezda ostavila iza sebe nakon tragične smrti u 36. godini života.

John Ryan, koji se u sudskim dokumentima opisuje kao prijatelj i poslovni menadžer Daveigh Chase, podnio je službenu izjavu sudu u Los Angelesu. U njoj se izričito protivi namjeri glumičine majke, Cathy Chase, da bude imenovana upraviteljicom ostavštine. Ryanov potez predstavlja značajnu podršku ocu preminule glumice, Johnu Schwallieru, koji je prvi pokrenuo pravni postupak kako bi spriječio bivšu suprugu u preuzimanju kontrole nad imovinom njihove kćeri.

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Daveigh Chase seen at Chateau Marmont in West Hollywood
Foto: Profimedia

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao TMZ, Ryanova izjava daje dodatnu težinu tvrdnjama da Cathy Chase nije prikladna osoba za upravljanje nasljedstvom. Iako detalji njegove izjave nisu u potpunosti javno objavljene, njegovo uključivanje kao osobe bliske glumici u poslovnom i privatnom smislu sugerira da je bio upućen u njezine želje i obiteljske odnose, koji su, prema svemu sudeći, bili iznimno narušeni.

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Saga oko nasljedstva započela je nedugo nakon što je Daveigh Chase preminula 16. lipnja 2026. godine, bez ostavljene oporuke. Njezina majka Cathy brzo je podnijela zahtjev sudu da je imenuje upraviteljicom, što je standardna procedura u takvim slučajevima. Međutim, njezin bivši suprug John Schwallier oštro se usprotivio tom zahtjevu, podnoseći 21. kolovoza protuprijedlog. U njemu je od suca zatražio da odbije majčin zahtjev, navodeći nekoliko ozbiljnih razloga.

Foto: BrightSide/Screenshot

Schwallier tvrdi da je Daveigh u vrijeme smrti bila otuđena od oba roditelja, ali je posebno istaknuo problematičan odnos s majkom. Naveo je da je glumica kao maloljetnica bila zakonski emancipirana od majke zbog "navodnih financijskih nepravilnosti". Zbog tog narušenog povjerenja iz prošlosti, Schwallier smatra da Cathy Chase nije osoba koja bi trebala raspolagati novcem svoje kćeri. Umjesto nje, predložio je imenovanje neutralne, licencirane i profesionalne osobe koja bi nepristrano upravljala ostavštinom.

*uz korištenje AI-ja

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