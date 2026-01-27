Novi trailer za 'Odiseju' šokirao publiku: 'Ovo je Travis Scott!'

Dok su deseci milijuna gledatelja u nedjelju pratili napetu završnicu NFL prvenstva između New England Patriotsa i Denver Broncosa, malo tko je očekivao da će najveće iznenađenje večeri stići tijekom pauze za reklame. Upravo tada Universal Pictures je emitirao novi trailer za jedan od najočekivanijih filmova desetljeća, "Odiseju" Christophera Nolana, i otkrio dodatak glumačkoj postavi koji je momentalno zapalio društvene mreže: deseterostruko nominiranog za Grammyja, repera Travisa Scotta.

Snimke njegovog filmskog debija u Nolanovom epu proširile su se internetom brzinom munje, izazvavši lavinu komentara, od potpunog šoka i nevjerice do oduševljenja. U svijetu gdje se o Nolanovim projektima zna vrlo malo sve do same premijere, pojava jedne od najvećih glazbenih zvijezda današnjice u adaptaciji Homerovog klasičnog djela bila je tajna koju nitko nije predvidio.

Foto: Profimedia

Trenutak koji je zbunio internet

Trailer u trajanju od jedne minute prikazuje scenu smještenu u veliku dvoranu ispunjenu grčkim vojnicima, među kojima se ističu Telemah, kojeg glumi Tom Holland, i Menelaj u izvedbi Jona Bernthala. Usred njihove rasprave, na stol se penje lik kojeg tumači Travis Scott. Upečatljivim udarcem štapa o pod on utišava žamor i privlači pažnju svih prisutnih, nakon čega izgovara zlokobno proročanstvo o sudbini Troje.

​- Rat, čovjek, trik — trik kojim će se slomiti zidine Troje. Gori, vrišti do temelja - izgovara Scottov lik dok se u pozadini izmjenjuju kadrovi plamtećeg grada i epske bitke.

Iako njegova uloga još nije službeno imenovana, pojava i riječi sugeriraju da bi mogao glumiti barda, proroka ili glasnika koji najavljuje ključne događaje Trojanskog rata. Je li riječ o maloj, ali pamtljivoj epizodnoj ulozi ili nečem značajnijem, studio još nije otkrio, no sama činjenica da Scott ima govornu ulogu u tako prestižnom projektu izazvala je burne reakcije. Dok su jedni kritizirali odabir kao "neozbiljan" i nepotrebno podilaženje trendovima, drugi su pozdravili neočekivan potez, uvjereni da Nolan točno zna što radi.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Staro prijateljstvo

Iako se na prvu loptu čini kao neobičan spoj, suradnja između slavnog redatelja i repera nije novost. Scott je 2020. godine snimio pjesmu "The Plan", koja je postala zaštitni znak Nolanovog znanstveno-fantastičnog trilera "Tenet". Redatelj tada nije krio oduševljenje njihovom suradnjom. U intervjuu za GQ opisao je Scottov doprinos kao ključan za film.

​- Njegov glas postao je posljednji dio slagalice koju smo skladatelj Ludwig Göransson i ja slagali godinu dana. Njegovi uvidi u glazbeni i narativni mehanizam koji smo gradili bili su trenutni, pronicljivi i duboki - izjavio je tada Nolan.

Očito je da je to iskustvo ostavilo dubok trag na redatelja, koji je odlučio Scottu pružiti priliku i na velikom platnu. Njih dvojica dijele i strast prema kinematografiji i očuvanju iskustva gledanja filmova u kinima, što je tema o kojoj su obojica javno govorili.

Epski projekt

"Odiseja" se profilira kao Nolanov najambiciozniji projekt dosad. S budžetom koji se procjenjuje na oko 250 milijuna dolara, film je sniman na spektakularnim lokacijama diljem Maroka, Grčke, Italije i Islanda.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Glumačka postava prava je holivudska A-lista. U ulozi Odiseja gledat ćemo Matta Damona, dok njegovu suprugu Penelopu glumi Anne Hathaway. Uz Toma Hollanda i Jona Bernthala, u filmu se pojavljuju i Zendaya kao božica Atena, Robert Pattinson, Charlize Theron kao Kirka, Lupita Nyong'o, Elliot Page i Benny Safdie.

Premijera je zakazana za 17. srpnja.