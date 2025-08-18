Novi udarac! Jedan detalj s ceremonije Brooklyna i Nicole shrvao obitelj Beckham...

Brooklyn Beckham i supruga Nicola Peltz početkom kolovoza obnovili su svoje bračne zavjete, ali na ceremoniju nisu pozvali nikoga od Brooklynove obitelji. To je još jedan udarac koji je par zadao Davidu i Victoriji Beckham.

Njihov najstariji sin sve se više udaljava od obitelji otkako je propustio očev 50. rođendan, a sada se obitelj boji da je ovo bio službeni način udaljavanja.

Njegovi roditelji David (50) i Victoria (51), te braća Romeo (22), Cruz (20) i sestra Harper (14) nisu bili nigdje na vidiku na drugom vjenčanju, dok je, nasuprot tome, Nicolina obitelj imala ključne uloge na raskošnom događaju.

Dodatni udarac za obitelj Beckham bio je Brooklyn koji je navodno otvoreno govorio o svojoj ljubavi prema obitelji Peltz, kao i o 'dirljivom' govoru o svojoj supruzi, dok je držao govor pred 200 gostiju.

Izvor je za The Mirror rekao: 'Govorio je iz srca - a u središtu govora bila je Nicola koju jako voli, ali i obitelj Peltz koja je doista ostala uz njega. Želio im je svima odati priznanje'. Navodi se kako Brooklyn nije spomenuo svoje roditelje u govoru.

Osim njegove uže obitelji, Brooklynovi bake i djedovi, rođaci, tete i stričevi također su bili odsutni i saznali su za obnovu bračnih zavjeta čitajući o tome na internetu. Brooklyn je navodno 'slomljenog srca' zbog toga što se njegova supruga Nicola 'prikazuje kao zmija' unutar njihove obiteljske svađe. Nicola je prethodno optužena za 'izolaciju' Brooklyna ne samo od obitelji, već i od prijatelja.

'Čini se da svi zaboravljaju da je Brooklyn odrastao muškarac i potpuno sposoban sam donositi odluke. Nicola bi poštovala sve što on odabere', rekao je izvor za The Mirror.

Brooklyn i Nicola prvi su se put vjenčali na raskošnoj ceremoniji vrijednoj 3 milijuna funti 2022. godine, a odnosi s njegovim roditeljima počeli pogoršavati uoči velikog dana. I od njihovog prvog velikog vjenčanja, dvije obitelji se nisu ponovno okupile, a Nicola je rijetko viđena s Beckhamovima.