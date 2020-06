Novi uspjeh Slovenke: Senidah snima spot s Dinom Merlinom...

<p>Slovenska pjevačica<strong> Senidah</strong> (35), koja je postala popularna u posljednjih godinu dana, može se pohvaliti novim angažmanom. <a href="https://www.klix.ba/magazin/muzika/legendarni-dino-merlin-u-sarajevu-snima-spot-za-duet-sa-senidah/200617026?utm_medium=Status&utm_source=Facebook&utm_content=200617026&utm_campaign=Klix.ba+Facebook+status">Klix.ba</a> piše kako glazbenica ovaj tjedan počinje snimati spot za duet s legendarnim <strong>Dinom Merlinom</strong> (57).</p><p>Zasad je poznato da se višednevno snimanje odvija na nekoliko lokacija u Sarajevu i okolici te da u snimanju spota sudjeluju kreativno-produkcijske ekipe iz Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine.</p><p>Pjesmu je pisao Merlin za svoj dvanaesti album, čija se objava očekuje do kraja ove godine. Fanovi se vesele njegovim novim hitovima s obzirom na to da je pjevač posljednji album objavio 2014.</p><p>A koliko je Slovenku zavoljela publika, potvrđuju pregledi njezinih pjesama na YouTubu. Neke od njih imaju i po 80 milijuna pregleda.</p><p>Inače, Senidah se nedavno našla u središtu pozornosti nakon što je pozirala bez šminke. Njezini pratitelji nisu mogli ne primijetiti kako izgleda drugačije. </p><p>Pažnju je 'ukrao' i dekolte, no jedna od njezinih pratiteljica primijetila je kako Senidah ima pjegice, koje inače vješto prekriva šminkom.</p>