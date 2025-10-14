Obavijesti

Opet pronašla ljubav: Melina Džinović zaručila se za bogatog poduzetnika (69) u Monaku

Cijelo ljeto provela je na njegovom luksuznom brodu koji je dugačak 48 metara. Plovili su na različitim destinacijama. Prema pisanju srpskih medija, njen budući suprug je dobrostojeći poduzetnik

Melina Džinović (44), bivša supruga pjevača Harisa Džinovića, zaručila se za svog novog partnera, uspješnog poduzetnika koji ima 69 godina, piše Blic. Zaruke su proslavili u Monaku, gdje već neko vrijeme žive zajedno.

Inače, Melina je sa svojim zaručnikom cijelo ljeto provela na njegovom luksuznom brodu koji je dugačak 48 metara. Plovili su na različitim destinacijama.

Prema pisanju srpskih medija, njen budući suprug je dobrostojeći poduzetnik, a zajedno žive u luksuznoj nekretnini.

- Ovaj stan u kome je sad Melina nije njezin, već je u vlasništvu njezina dečka. On tu nekretninu ima već nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Točno je da je milijunaš, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš -  ispričala je svojedobno susjeda.

Melina je i dalje aktivno u modi te je uz podršku zaručnika otvorila butik u Monaku, unutar konceptualne trgovine i tamo prodaje svoje kreacije. Kako tvrde izvori bliski paru, partner joj je pomogao da se probije na tržištu i predstavi se u svijetu visoke mode.

Melina s Džinovićem ima dvoje djece, kćer Đinu i sina Kana, koje nastavlja viđati i održavati prijateljski odnos s bivšim suprugom. Razveli su se lani.

