Opet pronašla ljubav: Melina Džinović zaručila se za bogatog poduzetnika (69) u Monaku

Melina Džinović (44), bivša supruga pjevača Harisa Džinovića, zaručila se za svog novog partnera, uspješnog poduzetnika koji ima 69 godina, piše Blic. Zaruke su proslavili u Monaku, gdje već neko vrijeme žive zajedno.

Inače, Melina je sa svojim zaručnikom cijelo ljeto provela na njegovom luksuznom brodu koji je dugačak 48 metara. Plovili su na različitim destinacijama.

Foto: Antonio Ahel/ATAIMages/PIXSELL

Prema pisanju srpskih medija, njen budući suprug je dobrostojeći poduzetnik, a zajedno žive u luksuznoj nekretnini.

- Ovaj stan u kome je sad Melina nije njezin, već je u vlasništvu njezina dečka. On tu nekretninu ima već nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Točno je da je milijunaš, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš - ispričala je svojedobno susjeda.

Foto: Antonio Ahel

Melina je i dalje aktivno u modi te je uz podršku zaručnika otvorila butik u Monaku, unutar konceptualne trgovine i tamo prodaje svoje kreacije. Kako tvrde izvori bliski paru, partner joj je pomogao da se probije na tržištu i predstavi se u svijetu visoke mode.

Melina s Džinovićem ima dvoje djece, kćer Đinu i sina Kana, koje nastavlja viđati i održavati prijateljski odnos s bivšim suprugom. Razveli su se lani.