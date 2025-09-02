Novi život Petre Sanader: Udala se u tajnosti, ima novi posao i kuću u Teksasu od 500.000 €

Život Petre Sanader, starije kćeri bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, priča je o ambiciji, privilegijama i neprestanom bijegu od sjene očeva političkog i pravosudnog nasljeđa. Njezin put od glamuroznih početaka u New Yorku do mirnog života agentice za nekretnine u Teksasu isprepleten je kontroverzama koje su definirale jednu eru hrvatske politike. Dok je u Hrvatskoj ostala simbolom luksuza financiranog novcem sumnjivog porijekla, u Sjedinjenim Američkim Državama izgradila je potpuno novi identitet, postavši ponosna američka državljanka.

Američka saga obitelji Sanader započela je gotovo filmski. U kolovozu 2010. godine, samo dan prije uhićenja Nevenke Jurak u aferi Fimi media, Ivo Sanader sa suprugom Mirjanom i kćerima Petrom i Brunom sletio je u Los Angeles. U domaćim se političkim krugovima tada šuškalo da je riječ o bijegu pred sve čvršćim obručem pravosuđa. Tajming je bio suviše znakovit da bi bio slučajan.

ARHIVA - 2013. Zagreb: Petra i Bruna Sanader dolaze na suđenje ocu za slučaj Fimi media | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL/Twitter

Za Petru je, međutim, Amerika bila obećana zemlja i prije nego što su afere njezinog oca dosegnule vrhunac. Dvije godine ranije, 2008., preselila se u SAD kako bi ostvarila svoj san o glumačkoj karijeri. Upisala je prestižni Lee Strasberg Theatre & Film Institute, čije su podružnice u New Yorku i Los Angelesu bile savršena pozornica za njezine ambicije. Jedan od ciljeva je bio otvoriti joj vrata Hollywooda. Planovi su uključivali i kupnju luksuznih nekretnina, poput stana u elitnoj zgradi Zeckendorf Towers na Manhattanu, gdje se cijena jedne sobe mjerila u milijunima dolara.

Život na visokoj nozi pod sjenom afera

Dok je Petra gradila život u SAD-u, istraga u Hrvatskoj otkrivala je zapanjujuće detalje o bogatstvu njezine obitelji. Financijski vještaci USKOK-a utvrdili su nesrazmjer od čak 2,6 milijuna eura između prijavljenih prihoda i stvarne imovine te troškova obitelji Sanader. Otkriveno je da su Sanaderovi i roditelji Mirjane Sanader posjedovali čak 78 bankovnih računa u Hrvatskoj i Austriji, na kojima se u trenutku uhićenja bivšeg premijera nalazilo oko 1,47 milijuna eura.

Zagreb: Petra i Bruna Sanader stigle na suđenje ocu, ali su odbile svjedočiti | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL/Twitter

Zanimljivo je da je najviše računa, njih čak 20, imala upravo Petra. Taj novac, koji je bio temelj njezinog "američkog sna", izravno je povezan s aferama zbog kojih je njezin otac kasnije pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu. Dok je Ivo Sanader bio suočen s optužbama za korupciju, njegova je kći u New Yorku i Los Angelesu živjela životom o kakvom mnogi sanjaju, pohađajući skupe satove glume i vodeći vlastitu produkcijsku tvrtku.

Nova karijera, novi život: Od Sandovar do Reynolds

Nakon 12 godina provedenih u industriji zabave, gdje je neko vrijeme nastupala pod umjetničkim imenom Petra Sandovar, njezina se karijera tiho ugasila. Pandemija koronavirusa donijela je potpuni zaokret. Petra je izbrisala profile na društvenim mrežama i 2020. godine u tajnosti se udala za Amerikanca Michaela Anthonyja Reynoldsa. Njezin otac, koji je tada već služio zatvorsku kaznu zbog afere Fimi media, nije mogao prisustvovati vjenčanju.

Foto: coldwellbanker.com

Par se skrasio u Teksasu, gdje su kupili kuću vrijednu više od pola milijuna eura, podigavši za nju hipotekarni kredit. Petra Sanader postala je Petra Reynolds i u potpunosti promijenila profesiju. Danas radi kao uspješna agentica i savjetnica za nekretnine. Na poslovnim stranicama ističe svoje pregovaračke vještine, poznavanje više jezika te činjenicu da je postala američka državljanka temeljem "zelene karte za izvanredne sposobnosti".

Dugovi iz prošlosti

Ipak, duhovi hrvatske prošlosti povremeno je sustignu na bizaran način. Nedavno je Financijska agencija (Fina) pokušala pokrenuti postupak osobnog stečaja protiv nje zbog neplaćenog duga od svega 173 eura, nastalog zbog sudskih troškova starijih od deset godina. Reklo bi se da se radi o apsurdnom detalj – prijetnja stečajem zbog sićušnog iznosa ženi koja posluje s višemilijunskim nekretninama.

Zagreb: Petra Sanader, glumica i k?er bivšeg premijera Ive Sanadera | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Petrina transformacija je potpuna. Od tinejdžerice koja je u Zagrebu sanjala o Hollywoodu, preko studentice glume čije je školovanje plaćeno novcem iz jedne od najvećih korupcijskih afera, do anonimne teksaške poduzetnice. Petra Sanader uspjela je ostvariti svoju verziju američkog sna.