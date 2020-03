Novu ljubav traži i razvedena baka (62): 'Nikad nije kasno!'

Na RTL-u će se prikazivati hrvatska inačica popularnog showa 'Married At First Sight' i zvat će se 'Brak na prvu'. Emisija kreće 16. ožujka, a gledatelji će imati priliku upoznati 12 kandidata. Show je vrlo brzo postigao popularnost i postao jedan od najgledanijih u svakoj zemlji, no Crkva se s njim baš i ne slaže. Neka od imena kandidata koji će sudjelovati u showu su već poznata.

Lidija Stević (38), Vinkovci

Lidija je svestrana i kreativna osoba koja traži partnera koji može podnijeti njezin karakter. Kad pronađe takvu osobu, spremna joj je dati svu svoju ljubav!

Lidija je profesorica hrvatskog jezika i književnosti koja je 2018. godine dobila nagradu za najbolje osmišljenu novu riječ - zapozorje. Radi u srednjoj školi kao profesorica, piše blog, pjesme, izrađuje nakit, bavi se uređenjem doma, pjeva, pleše, glumi, slika i fotografira. Lidiji uistinu sve ide od ruke, ona je osoba puna energije koju voli usmjeriti na svoj posao i hobije.

Želi pronaći partnera koji je može pratiti u životu i koji će joj biti oslonac u dobrim i lošim danima. Priznaje kako ponekad zna biti šašava te svaki dan ima novu ideju koju želi ostvariti, stoga joj je vrlo važno da je partner shvaća ozbiljno i ne pokušava je promijeniti. Vjeruje da prava ljubav postoji, samo je treba na vrijeme pronaći, a pravi primjer za to su joj roditelji, koji su u sretnom braku više od 40 godina. Tri je godine bila u braku te se razvela 2011. godine. Od tada je sama pa se zato prijavila u show „Brak na prvu“ vjerujući kako će kroz taj projekt pronaći pravu osobu za sebe.

Foto: Maja Bota za RTL

Gordana Gašparić (62), Zagreb

Gordana još uvijek čeka svog princa na bijelom konju. Iako je već bila u braku, koji nije ispunio njezina očekivanja, ona i dalje vjeruje da za pravu ljubav nikad nije kasno!

Gordana je razvedena umirovljenica, majka dvoje djece i baka jednog unuka. Vesela je i društvena osoba koja se rado druži s prijateljima i obitelji. U partneru traži oslonac, pravog džentlmena koji će je oboriti s nogu svojom pristojnošću i vedrinom. Obožava plesati pa se nada da će njezin budući suprug biti dobar na plesnom podiju. No voli i putovati pa jedva čeka pronaći partnera koji će je na putovanjima držati za ruku. Ne voli ljubomoru i svađe te želi osobu koja je razumije i s kojom može iskreno razgovarati do dugo u noć.

Foto: Maja Bota za RTL

Adam Kromer (33), Zmajevac

Adam je do sada vodio miran i povučen život, no odlučio je živjeti punim plućima pa se prijavio u show „Brak na prvu“ kako bi unio promjene u svoj život i izašao iz vlastite sigurne zone.

Adam je skroman, tih, nježan i pozitivan muškarac dobrog srca koji traži pravu ljubav jer se bez nje osjeća jako usamljeno. Vjeruje da se prava ljubav može dogoditi na nepredvidivim mjestima i onda kada se najmanje nadamo, a teži obostranoj i bezuvjetnoj ljubavi jer zna da on to može pružiti svojoj partnerici. Za svoje bližnje dao bi apsolutno sve, a njegova buduća supruga od Adama može očekivati pregršt romantike i prekrasnih iznenađenja.

Ovaj 33-godišnjak radi kao poslovođa u obiteljskoj vinariji u Zmajevcu pokraj Osijeka, obožava sportske aktivnosti poput planinarenja i šetnje po prirodi. U naizgled mirnoj osobi nalazi se veliki avanturistički duh koji pokušava nahraniti čestim putovanjima u nepoznato. Iako je jako vezan za svoju obitelj i rodni kraj, Adam je zbog ljubavi spreman na sve - pa čak se i preseliti na drugi kraj zemlje!

Foto: Maja Bota za RTL

