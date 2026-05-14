O finalu kultne serije 'Seinfeld' svi pričaju i 28 godina kasnije, evo što je naljutilo obožavatelje

Kada je 14. svibnja 1998. emitirana posljednja epizoda kultne serije "Seinfeld", milijuni gledatelja očekivali su veliko televizijsko finale koje će emotivno zaokružiti jednu od najutjecajnijih humorističnih serija svih vremena. Umjesto sentimentalnog oproštaja, publika je dobila nešto sasvim drugo, suđenje četvero glavnih likova zbog njihove sebičnosti i moralne ravnodušnosti. Više od 25 godina kasnije, upravo se zbog toga o završetku "Seinfelda" i dalje raspravlja.

Finalnu epizodu napisao je Larry David, suosnivač serije poznat po svom britkom, ciničnom humoru. Njegova ideja bila je potpuno drugačija od klasičnih televizijskih završetaka. Dok su gledatelji očekivali emotivni rasplet i razvoj likova, David je odlučio ostati vjeran filozofiji serije koja je godinama prkosila pravilima televizijskog pripovijedanja.

Priča započinje naizgled bezazleno. Elaine pokušava nazvati prijateljicu Jill kako bi provjerila kako je njezin otac, dok Jerry i George zadirkuju Elaine, a Kramer panično pokušava izbaciti vodu iz uha nakon kupanja. U tom trenutku Jerry dobiva veliku vijest: NBC želi producirati njegov sitcom "Jerry", što znači da bi se on i George mogli preseliti u Kaliforniju i napokon ostvariti televizijski uspjeh o kojem su maštali.

Kako bi proslavili novu poslovnu priliku, NBC im daje privatni avion kojim Jerry, Elaine, George i Kramer kreću na putovanje prema Parizu. No upravo tada dolazi do događaja koji će promijeniti cijeli tijek finala. Kramer, i dalje opsjednut vodom u uhu, skače po avionu pokušavajući riješiti problem, pri čemu slučajno izaziva kaos u pilotskoj kabini. Avion mora hitno sletjeti u gradić Latham u Massachusettsu.

Dok čekaju popravak aviona, četvorka svjedoči pljački automobila. Umjesto da pomognu pretilom muškarcu Howieju kojeg napada naoružani kriminalac, oni stoje po strani i ismijavaju cijelu situaciju. Kramer čak sve snima svojom kamerom, dok Jerry i George dobacuju podrugljive komentare. Taj trenutak postaje ključ cijelog finala.

Policija ubrzo dolazi i uhićuje ih zbog kršenja takozvanog “Good Samaritan” zakona, koji nalaže da građani moraju pomoći osobi u opasnosti ako su u mogućnosti to učiniti. U epizodi se čak naglašava da su upravo oni prvi ljudi koji su ikada kazneno optuženi prema tom zakonu, što dodatno pojačava apsurdnost cijele situacije.

No prava posebnost finala dolazi tijekom sudskog procesa. Tu je Larry David iskoristio priliku da vrati gotovo sve legendarne sporedne likove iz prethodnih sezona. Jedan za drugim na sud dolaze ljudi kojima su Jerry, Elaine, George i Kramer tijekom godina zagorčavali život. Pojavljuju se Bubble Boy, Soup Nazi, The Virgin, Library Cop, Sidra i brojni drugi nezaboravni likovi koji svjedoče o sebičnosti i bezobzirnosti glavne četvorke.

Tijekom suđenja prikazuju se i isječci iz starih epizoda, čime finale gotovo postaje svojevrsna retrospektiva cijele serije. Upravo taj koncept danas mnogi smatraju genijalnim, iako je u trenutku emitiranja izazvao podijeljene reakcije.

Na kraju porota proglašava Jerryja, Elaine, Georgea i Kramera krivima za “kriminalnu ravnodušnost”, a sud ih osuđuje na godinu dana zatvora. U završnim scenama, dok sjede u zatvorskoj ćeliji, Kramer napokon uspijeva izbaciti vodu iz uha, Elaine razmišlja o tome da sada konačno može obaviti svoj "jedan telefonski poziv", a Jerry ponovno izvodi stand-up rutinu, ovaj put pred zatvorenicima.

Posebno zanimljiv detalj jest da posljednji razgovor između Jerryja i Georgea gotovo identično ponavlja dijalog iz prve epizode serije. Time su autori simbolično zatvorili puni krug i pokazali da se njihovi likovi zapravo nikada nisu promijenili.

Godinama kasnije Jerry Seinfeld otkrio je da su on i ostali članovi glumačke postave zajednički odlučili završiti seriju dok je još bila na vrhuncu popularnosti. Prisjetio se trenutka kada je u svoju garderobu pozvao Michaela Richardsa, Juliju Louis-Dreyfus i Jasona Alexandera kako bi razgovarali o budućnosti serije.

- Možda je ovo naš trenutak za dobar izlaz. Imali smo puno sreće. Možda ne bismo trebali previše iskušavati sudbinu - prisjetio se Seinfeld svoje odluke u razgovoru za People te je dodao kako su se svi odmah složili da je deveta sezona idealan trenutak za završetak.

Unatoč golemoj gledanosti, reakcije publike nakon emitiranja bile su burne. Mnogi su finale smatrali razočaravajućim jer nije ponudilo emotivan završetak kakav su očekivali. Kritičari su tvrdili da je epizoda previše mračna, da humor nije dovoljno snažan te da je koncept suđenja djelovao umjetno i pretjerano.

Ipak, Larry David nikada nije odstupio od svoje ideje. Godinama kasnije branio je finale objašnjavajući kako nikada nije želio sentimentalni kraj. Prema njegovim riječima, “Seinfeld” nije bio serija o osobnom rastu i emotivnim lekcijama, nego priča o ljudima koji nikada ništa ne nauče.

- Ljudi su imali vlastite ideje kako bi finale trebalo izgledati. Nisam bio zainteresiran za emotivnu vožnju, niti je Jerry bio - izjavio je David, dodajući kako smatra da je bilo vrlo pametno vratiti sve stare likove i suočiti glavne junake s posljedicama njihovog ponašanja.