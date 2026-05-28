Obdukcija Darrella Sheetsa, zvijezde 'Skladišnih ratova', otkrila nove detalje o smrti

Obdukcijski nalaz zvijezde reality showa "Ratovi za skladišta", Darrella Sheetsa (67), otkrio je nove detalje o njegovoj smrti. Toksikološka analiza donijela je iznenađujući rezultat. Sheets, koji je preminuo 22. travnja u svom domu u Arizoni, u trenutku smrti u organizmu nije imao tragova droge ni alkohola.

Smrt popularnog "Kockara" od početka je obavijena sumnjama u sustavno internetsko zlostavljanje. Policijska uprava grada Lake Havasu potvrdila je da aktivno istražuje te navode, a ključni dokaz mogao bi biti Sheetsov mobilni telefon, koji je poslan na forenzičku analizu. Njegova kolegica iz serije, Laura Dotson, izjavila je da joj je obitelj rekla kako je zlostavljanje trajalo tri godine.

​- Bio je prestravljen za svoj život i za ljude oko sebe. Nije znao zašto je postao meta - rekla je za Us Weekly.

Foto: Screenshot

Drugi kolega, Rene Nezhoda, tvrdi da ga je zlostavljač lažno predstavljao "telefonskim pozivima, porukama, e-mailovima i web stranicama" te mu izravno prijetio uništenjem. U tjednima prije smrti, Sheets se povukao s društvenih mreža, a u jednoj od posljednjih objava na Facebooku upozorio je pratitelje. "Ako mi se nešto dogodi, pogledajte ove ljude", napisao je. Sheets se i ranije otvoreno borio s depresijom, koju je opisao kao "bitku koja traje 24/7".

Detaljna toksikološka analiza krvi testirana je na širok spektar supstanci, uključujući benzodiazepine, kokain i fentanil, no svi rezultati bili su negativni. U izvještaju je opisan kao "dobro razvijen, dobro uhranjen odrasli muškarac". Zabilježeno je i nekoliko tetovaža, poput ženskog lika i broja 58, koje nisu imale ulogu u smrti. Ovi nalazi demantiraju nagađanja o opijatima kao faktoru u tragičnom ishodu, usmjeravajući istragu na vanjske pritiske.

Darrell Sheets bio je jedno od najprepoznatljivijih lica emisije, sudjelujući u preko 160 epizoda od 2010. do 2023. Njegov nadimak "Kockar" i uzrečica "This is the WOW factor!" postali su dio popularne kulture, a show je napustio nakon blažeg srčanog udara 2019. godine. Njegov sin Brandon odao mu je počast porukom: "Srce mi je slomljeno. Volim te, tata".

*uz korištenje AI-ja

