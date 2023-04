Obitelj i prijatelji se oprostili od Smiljke Bencet Jagarić, 'Regice' iz Gruntovčana: 'Putuj dalje...'

Glumica Smiljka Bencet Jagarić preminula je u 89. godini prošlog petka. Posljednji ispraćaj za nju odvio se na Zagrebačkom Mirogoju u četvrtak.

Među obitelji, prijateljima i kolegama prisutan je bio i ravnatelj gradskog kazališta 'Komedija', Miljenko Puljić koji se prisjetio Smiljke koja je bila i članica njihovog teatra.

- Bila je izuzetna glumačka ličnost, a nama je osobita čast što je velik dio karijere provela u kazalištu. Nakon te pozornice, uspješna je bila i ulogama u serijama i u radiju. Ona je lik Regice donijela s toliko ljudskosti i humora, bila je najbolja glumica kao Regica iz Gruntovčana - rekao je i dodao kako je odigrala više od 130 uloga.

- U našem kazalištu odigrala je niz velikih uloga, a njezine uloge u komedijama bile su uživanje za publiku. Dobila je niz nagrada, a

brojke njezinih pojavljivanja na sceni su nevjerojatne. Više od 130 uloga - dodao je i poručio kako je bila voljena članica.

- Vraćala se i nakon umirovljenja, posjećivala je naše kolege i družila se s nama. Pamtit ćemo je kao veliku ženu, kolegicu i neka joj je vječni pokoj slave - zaključio je ravnatelj.

Inače, Do uloge Regice došla je igrom slučaja. Trebala ju je igrati Nela Eržišnik, no ona se razboljela i njezini prijatelji Šermentovi sjetili su se Smiljke. Nazvali su je u 23 sata i na suprugov nagovor, prihvatila je ulogu.

Svoj posljednji pozdrav Smiljki je uputila i kolegica Lela Marketić (81) koja je objasnila kako su se zajedno družile u garderobama kazališta i uvijek smijale.

- Nije lako. Nema nas. I oni koji su s tobom radili i oni su nepokretni, ne mogu, stari smo i sami. Draga moja Smiljka dugo smo bile zajedno u garderobi bilo nam je jako lijepo. Bila si toliko vesela, samozatajna, skromna, topla, draga - dodala je pa se i prisjetila još nekih uspomena.

- Kad su me na neki način natjerali da prihvatim ulogu u 'Gospodsko dijete', ne znam ni to reći dan danas. To je bila tvoja uloga ti si bila spriječena, jako sam se mučila i nisam shvatila taj kajkavski. Kazalište te nije moglo čekati ali ti nikad nisi ništa rekla. Draga moja kolegice, uvijek si bila nasmijana, nosila si kolače, tako slatke u životu nikad nisam probala - s tugom se sjetila Lela.

- Imala si takav veliki uspjeh i popularnost jer si s 'Regicom' osvojila srca svih. I kad umire čovjek, zemlja postaje teža i dublja, za jednu ranu, i jedan kovčeg. Kad umire čovjek svijet bi morao stati i zadrhtati težinom tuge i boli. Umire dio svijeta i zemlja postaje teža, iskusnija, i ljudskija i veća za jednu ranu, i dublja za jednu jamu - poručila je glumica, a nakon toga je odsvirano na gitari i otpjevano 'Neka cijeli ovaj svijet' i 'My Way', Franka Sinatre.

Na grob su za kraj bacili latice i uputili zadnje poruke Smiljki.

- Zapravo dugo smo planirale kad dođe proljeće otići na kavu i kolače, ali eto ispalo je ovako. Koliko smo divnih trenutaka s tobom proveli, bila si sjajna glumica i žena. Tvoj zvjezdani put je sada završio, putuj dalje draga Smiljkica, a mi ćemo te otpratiti aplauzom - zaključila je glumičina prijateljica.

