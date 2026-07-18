Obitelj Kardashian tuguje zbog smrti bake, Kim na udaru oštrih kritika zbog objave. Oglasila se

Prije nekoliko dana preminula je baka slavnih sestara Kardashian, Mary Jo 'MJ' Shannon, majka Kris Jenner. Ona se na društvenim mrežama oprostila od nje i svoju majku nazvala 'srcem obitelji'.

- Danas smo se oprostili od moje predivne mame MJ. Ne postoje riječi kojima bih mogla opisati koliko mi je značila niti koliko me boli ovaj oproštaj - istaknula je. MJ je preminula u 92. godini.

I dok su joj mnogi izražavali sućut, na društvenim mrežama Kim Kardashian su osvanule fotografije s ljetovanja, gdje pozira u badiću, uživa s ostatkom obitelji, skija na vodi... Što je neke njezine pratitelje razbjesnilo. 'Nije li ti baka upravo umrla? Nisi mogla čekati da ovo objaviš?', 'MJ je upravo preminula i ti ovo objavljuješ!', pisali su njezini pratitelji.

Kim se zatim oglasila u jednom komentaru i objasnila da je zakazala tu objavu prije nekoliko dana, prije nego što joj je baka umrla.

- Objavilo se u vrijeme njezina odlaska. Bila sam uz svoju mamu i baku ovaj tjedan, i moje srce je uz moju obitelj sada. Volimo je i nedostaje nam jako. U idućim danima ćemo se fokusirati na to da slavimo njezin život - poručila je Kim. U idućoj objavi je s pratiteljima podijelila nekoliko fotografija sebe i bake te napisala emotivnu poruku.

- Slatka moja bako, najbolja prijateljice, moja tračerica, moja blizanko zauvijek... Naučila si nas sve koliko je obitelj bitna, i to su vrijednosti koje ćemo sa sobom nositi zauvijek. Bila si žena koja mi je pokazala što znači puno raditi i biti poslovna žena. Dala si mi moj prvi posao u svojoj trgovini u San Diegu i naučila me lekciju o radnoj etici, snazi i samopouzdanju koje nosim sa sobom od tada. Uvijek si vjerovala u mene - napisala je Kim te dodala kako je MJ glava obitelji te da je njena ljubav 'prožeta kroz sve članove'.

- Uvijek ćeš biti dio mene, puno te volim i zauvijek ćeš mi nedostajati. Ti si najbolja od svih nas - dodala je Kim.