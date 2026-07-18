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Obitelj Kardashian tuguje zbog smrti bake, Kim na udaru oštrih kritika zbog objave. Oglasila se

Piše Tina Ozmec-Ban,
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Obitelj Kardashian tuguje zbog smrti bake, Kim na udaru oštrih kritika zbog objave. Oglasila se
Foto: Piroschka Van De Wouw
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Isti dan kada se Kris Jenner oprostila od svoje majke, Mary Jo 'MJ' Shannon, na društvenim mrežama Kim Kardashian osvanule su fotke na kojima pokazuje kako uživa na odmoru...

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Prije nekoliko dana preminula je baka slavnih sestara Kardashian, Mary Jo 'MJ' Shannon, majka Kris Jenner. Ona se na društvenim mrežama oprostila od nje i svoju majku nazvala 'srcem obitelji'. 

- Danas smo se oprostili od moje predivne mame MJ. Ne postoje riječi kojima bih mogla opisati koliko mi je značila niti koliko me boli ovaj oproštaj - istaknula je. MJ je preminula u 92. godini. 

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I dok su joj mnogi izražavali sućut, na društvenim mrežama Kim Kardashian su osvanule fotografije s ljetovanja, gdje pozira u badiću, uživa s ostatkom obitelji, skija na vodi... Što je neke njezine pratitelje razbjesnilo. 'Nije li ti baka upravo umrla? Nisi mogla čekati da ovo objaviš?', 'MJ je upravo preminula i ti ovo objavljuješ!', pisali su njezini pratitelji. 

Kim se zatim oglasila u jednom komentaru i objasnila da je zakazala tu objavu prije nekoliko dana, prije nego što joj je baka umrla. 

- Objavilo se u vrijeme njezina odlaska. Bila sam uz svoju mamu i baku ovaj tjedan, i moje srce je uz moju obitelj sada. Volimo je i nedostaje nam jako. U idućim danima ćemo se fokusirati na to da slavimo njezin život - poručila je Kim. U idućoj objavi je s pratiteljima podijelila nekoliko fotografija sebe i bake te napisala emotivnu poruku. 

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- Slatka moja bako, najbolja prijateljice, moja tračerica, moja blizanko zauvijek... Naučila si nas sve koliko je obitelj bitna, i to su vrijednosti koje ćemo sa sobom nositi zauvijek. Bila si žena koja mi je pokazala što znači puno raditi i biti poslovna žena. Dala si mi moj prvi posao u svojoj trgovini u San Diegu i naučila me lekciju o radnoj etici, snazi i samopouzdanju koje nosim sa sobom od tada. Uvijek si vjerovala u mene - napisala je Kim te dodala kako je MJ glava obitelji te da je njena ljubav 'prožeta kroz sve članove'. 

- Uvijek ćeš biti dio mene, puno te volim i zauvijek ćeš mi nedostajati. Ti si najbolja od svih nas - dodala je Kim. 

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