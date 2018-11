Obitelj predložila: Muzej u čast Oliveru otvara se u Veloj Luci

Vela Luka uskoro bi mogla dobiti muzej posvećen preminulom pjevaču Oliveru Dragojeviću, a inicijativa za pokretanje je potekla od njegove obitelji, prenosi Dalmacija Danas.

- Svi znamo da je Oliver rođen u Veloj Luci i da je tu proveo djetinjstvo. Sve svoje ljetne i zimske odmore i svaki slobodni trenutak provodio je u Veloj Luci. Tu je sagradio i dvije kuće; jednu na Ratu, a poslije je kupio stariju kuću koju je preuredio i u kojoj je s obitelji najčešće boravio - rekao je zamjenik načelnice Vele Luke Dragiša Barčot.

Foto: Ognjen Karabegovic/HaloPix/PIXSELL

Već se zna i lokacija muzeja.

- Najprije se razmišljalo o kupnji jedne stare zgrade u centru, a razmatrao se i prostor tamošnjeg Kulturnog centra, no na kraju je odlučeno da će Oliver svoj prostor dobiti u Zadružnom domu - kaže Dragiša. Dodaje da je to najatraktivnija lokacija koju su razmatrali, a s prijedlogom se složila i obitelj Dragojević. Inače, Zadružni dom Vele Luke izgradio se odmah poslije Drugog svjetskog rata.

Foto: Privatni album

Projekt je zasad u idejnoj fazi tako da nije poznato kada će doći do realizacije niti kako će se financirati. Zamjenik načelnice razmišljao je o prijavi za sredstva iz fondova EU, ali i da se novac prikupi na druge načine. Također, planiraju se u Veloj Luci pokrenuti i 'Oliverovi dani', no i to je još uvijek samo ideja i nije detaljno razrađeno.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

Posljednja tri mjeseca, otkako je Oliver preminuo, velik broj ljudi posjećuje njegov grob pa se razmišlja i o preuređenju groblja sv. Roka.

- Nastojat ćemo da ništa ne zanemarimo, svaki kvalitetan prijedlog koji dobijemo je dobrodošao. Razmišlja se o nekim zanimljivim idejama, poput fontane u raznim bojama ili Oliverova kipa u prirodnoj veličini - izjavio je Barčot.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

