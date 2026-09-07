Obitelj ubijene djevojčice Celeste Rivas (14) želi smrtnu kaznu za glazbenika D4vda

Obitelj Celeste Rivas smatra da je smrtna kazna prikladna za pjevača D4vda (21) u slučaju da ga proglase krivim za njezino ubojstvo, piše Daily Mail.

- Kad bi smrtna kazna bila aktivirana, bila bi savršena za ovakvu vrstu ljudskog bića, lišenog osjećaja i praznog iznutra, bez savjesti, koji je našoj kćeri, našoj obitelji i svijetu koji podržava našu dragocjenu kćerku, nanio samo bol. Ali to nije u našim rukama, nego u Božjim rukama i rukama kalifornijskog pravosudnog sustava - kazala je obitelj u zajedničkoj izjavi. Odluku o tome hoće li tražiti smrtnu kaznu donijet će okružni tužitelj Los Angelesa Nathan Hochman.

Posmrtni ostaci 14-godišnje djevojčice pronađeni su prije gotovo točno godinu dana. Pjevač, pravim imenom David Burke, tvrdio je da nije kriv za ubojstvo Rivas, kao ni za optužbe za seksualno zlostavljanje djeteta i sakaćenje u vezi s njezinom smrću.

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TMZ je ranije ove godine izvijestio da je mrtvozorniku bilo teško utvrditi uzrok smrti Rivas zbog kasne faze raspadanja njezina tijela koje su pronašli u zaplijenjenom vozilu registriranom na pjevačevu adresu u Teksasu. Tijelo su pronašli tek nakon što je prijavljen nesnosan smrad.

Obitelj žrtve rekla je da je posljednji put viđena u proljeće 2024., kada je sa 13 godina napustila svoj dom u Lake Elsinoreu. Kazali su kako joj to nije bio prvi put da je pobjegla od kuće te da vjeruju da je bila u ljubavnoj vezi s pjevačem. D4vd je u studenom 2025. proglašena osumnjičenikom za ubojstvo, a uhićen je u travnju 2026.

Tužitelji su u priopćenju iz srpnja 2026. naveli da je glazbenik ubio Rivas 23. travnja 2025. 'jer se bojao da će njihova nedopuštena seksualna veza uništiti njegovu karijeru koja je tek bila u usponu'.