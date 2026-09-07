Obitelj Celeste Rivas smatra da je smrtna kazna prikladna za pjevača D4vda (21) u slučaju da ga proglase krivim za njezino ubojstvo. Obitelj vjeruje da su bili u vezi te da ju je ubio kako mu veza ne bi uništila karijeru
Obitelj ubijene djevojčice Celeste Rivas (14) želi smrtnu kaznu za glazbenika D4vda
Obitelj Celeste Rivas smatra da je smrtna kazna prikladna za pjevača D4vda (21) u slučaju da ga proglase krivim za njezino ubojstvo, piše Daily Mail.
- Kad bi smrtna kazna bila aktivirana, bila bi savršena za ovakvu vrstu ljudskog bića, lišenog osjećaja i praznog iznutra, bez savjesti, koji je našoj kćeri, našoj obitelji i svijetu koji podržava našu dragocjenu kćerku, nanio samo bol. Ali to nije u našim rukama, nego u Božjim rukama i rukama kalifornijskog pravosudnog sustava - kazala je obitelj u zajedničkoj izjavi. Odluku o tome hoće li tražiti smrtnu kaznu donijet će okružni tužitelj Los Angelesa Nathan Hochman.
Posmrtni ostaci 14-godišnje djevojčice pronađeni su prije gotovo točno godinu dana. Pjevač, pravim imenom David Burke, tvrdio je da nije kriv za ubojstvo Rivas, kao ni za optužbe za seksualno zlostavljanje djeteta i sakaćenje u vezi s njezinom smrću.
TMZ je ranije ove godine izvijestio da je mrtvozorniku bilo teško utvrditi uzrok smrti Rivas zbog kasne faze raspadanja njezina tijela koje su pronašli u zaplijenjenom vozilu registriranom na pjevačevu adresu u Teksasu. Tijelo su pronašli tek nakon što je prijavljen nesnosan smrad.
Obitelj žrtve rekla je da je posljednji put viđena u proljeće 2024., kada je sa 13 godina napustila svoj dom u Lake Elsinoreu. Kazali su kako joj to nije bio prvi put da je pobjegla od kuće te da vjeruju da je bila u ljubavnoj vezi s pjevačem. D4vd je u studenom 2025. proglašena osumnjičenikom za ubojstvo, a uhićen je u travnju 2026.
Tužitelji su u priopćenju iz srpnja 2026. naveli da je glazbenik ubio Rivas 23. travnja 2025. 'jer se bojao da će njihova nedopuštena seksualna veza uništiti njegovu karijeru koja je tek bila u usponu'.
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