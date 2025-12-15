Obitelj zabrinuta za Britney Spears, a ona uživa s Paris Hilton: 'Dadilja se uvrijedila'

Dok strani mediji pišu o zabrinutosti njezine obitelji, Britney Spears pokazuje sasvim drugačiju sliku. Pop ikona (44) uživa u druženju s dugogodišnjom prijateljicom Paris Hilton (44) i njezinom djecom, a dio tih privatnih trenutaka podijelila je i s obožavateljima.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Britney je na Instagramu, u objavi koja je kasnije obrisana, objavila video djece Paris Hilton - sina Phoenixa (2) i kćeri London (2) - kako se igraju u kostimima. Nije skrivala oduševljenje, a posebno je pohvalila Paris kao majku.

Foto: Instagram/

- Paris je nevjerojatna mama. Većina mama se ponaša jako čudno i nelagodno ako se netko iskreno poveže s njihovom djecom - napisala je Britney. Zatim je sve začinila šalom: 'Mislim da se dadilja uvrijedila jer sam odmah preuzela sobu… nisu je vidjeli sljedećih šest sati!'

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Posebno emotivno opisala je trenutak s malim Phoenixom.

- Dopustio mi je da ga držim, naslonio se na moja prsa i gledao mene i svoju predivnu mamu - napisala je.

U istoj objavi zahvalila je Paris što ju je posjetila za 44. rođendan početkom prosinca te joj poručila: 'Znaš da te volim, seko!'

Prijateljstvo Britney Spears i Paris Hilton traje još od ranih 2000-tih, kada su obje bile pod stalnim povećalom javnosti. Paris je više puta javno stala uz Britney, a nedavno je izjavila kako pjevačica obožava djecu i voli provoditi vrijeme s njezinom obitelji.

Foto: Twitter/Screenhot/Pixsell/Press Asocciation

Koliko joj ta podrška znači, Britney je otkrila i u svojim memoarima 'The Woman in Me', objavljenima 2023. godine.

- Jedna od najljubaznijih osoba prema meni kada mi je to najviše trebalo bila je Paris Hilton - napisala je. Paris je kasnije priznala da ju je ta rečenica duboko dirnula.

Ipak, ovaj topli susret dolazi u trenutku kada strani mediji sve češće pišu o navodnoj zabrinutosti Britneyne obitelji. Prema izvorima bliskima pjevačici, komunikacija s obitelji navodno je prekinuta, a njezino ponašanje opisuje se kao razlog za brigu. Navodno se čak razgovara i o načinima kako joj pomoći.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Dok jedni brinu, Britney pokazuje da u društvu stare prijateljice i dječjeg smijeha - barem na trenutak - sve izgleda sasvim u redu.