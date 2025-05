Objavili cijeli raspored INmusic festivala! Stižu nam St. Vincent, Kings Of Leon, Massive Attack...

Air, Kings of Leon, Massive Attack, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, St. Vincent, The Streets, Kim Deal, Foster the People, Yard Act, Seun Kuti & Egypt 80, The Murder Capital, YARD, Press Club, KOIKOI, Sailor Honeymoon, The Pill, Mitsune, Ki Klop, Tidal Pull, Lika Kolorado, stereosister i Neven samo su neka od impresivnih imena koja će nastupiti na ovogodišnjem, sedamnaestom izdanju INmusic festivala koji će se održati na Jarunu od 23. do 25. lipnja.

Prvi dan festivala, 23. lipnja, donosi vrhunski audiovizualni spektakl francuskog dua Air na glavnoj pozornici INmusic festivala #17. Prije njih nastupaju Fontaines D.C., Yard Act, Monohrom i pobjednici INmusic Breakthrough natječaja – Dimitri’s Bats. Na World Stageu nastupaju The Streets, Mitsune, Lika Kolorado i Škofja Loka, dok će publiku na Hidden Stageu zabavljati YARD, Texoprint, balans i Superval bend LINIJA 109. Uz festivalske ulaznice dostupne su i jednodnevne ulaznice za prvi festivalski dan.

Drugog dana, 24. lipnja, glavnu pozornicu predvodi energični nastup Kings of Leon. Isti dan nastupaju Michael Kiwanuka, Seun Kuti & Egypt 80, Nejc Pipp i pobjednici INmusic Breakthrough natječaja Hayes & I. World Stage ugostit će Kim Deal, Sailor Honeymoon, Lelee i Tidal Pull, dok Hidden Stage donosi nastupe Press Cluba, Ki Klopa, Vagina Corporation i Superval benda Prosti Prst. Jednodnevne ulaznice za ovaj dan dostupne su isključivo putem službenog webshopa festivala.

Završnog dana, 25. lipnja, pozornicu preuzima moćni Massive Attack. Na glavnoj pozornici prije njih nastupaju St. Vincent, The Murder Capital te ovogodišnji INmusic Breakthrough pobjednici Bhukurah. World Stage donosi nastupe Foster the People, Dunije, Žena i stereosister, a Hidden Stage preuzimaju KOIKOI, Neven, The Pill i Superval bend Krakatoa. I za treći dan INmusic festivala #17 dostupne su jednodnevne ulaznice putem službenog festivalskog webshopa.

Svake godine INmusic festival okuplja vrhunska imena svjetske glazbene scene i donosi najaktualniji glazbeni i kulturni sadržaj domaćoj i stranoj publici. Osim bogatog koncertnog programa, izvrstan VJ program na Tesla Tower stageu ponovno će biti nezaobilazna festivalska točka, dok će posebni DJ programi kultnih zagrebačkih klubova KSET, Močvara, Tvornica Kulture, Vintage Industrial Bar, Dva Osam i AKC Attack biti raspoređeni po cijelom festivalskom prostoru, od elektroničke glazbe u Šumi Striborovoj, brojnih programa na Hidden Stageu, najboljih after partija na Night stageu, world music maratona na Minikultura pozornici pa sve do omiljenog Silent partya i Karaoke stagea. Sedamnaesto izdanje festivala donosi i dječje kreativne radionice, umjetničke izložbe, Silent kino i niz novih dodatnih sadržaja.

Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su po cijeni od 119 EUR (+ troškovi transakcije), a sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije). Ograničeni broj jednodnevnih ulaznica dostupan je isključivo putem službenog festivalskog webshopa.