Obavijesti

Show

Komentari 0
'NJEŽAN TRENUTAK S TATOM'

Objavili dirljivu fotografiju: Unatoč bolesti, Bruce Willis je bio na vjenčanju najmlađe kćeri

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: 1 min
Objavili dirljivu fotografiju: Unatoč bolesti, Bruce Willis je bio na vjenčanju najmlađe kćeri
Foto: Instagram/Ida Solbakken
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iako nije viđen na fotografijama sa svadbe koje su 8. kolovoza preplavile društvene mreže, Bruce Willis ipak je bio na vjenčanju svoje najmlađe kćeri Tallulah Willis, unatoč borbi s demencijom.

Admiral

Iako nije viđen na fotografijama sa svadbene proslave koje su 8. kolovoza preplavile društvene mreže, Bruce Willis je ipak sudjelovao u svadbenom vikendu svoje najmlađe kćeri Tallulah Willis, unatoč borbi s demencijom. 

Tallulah se 8. kolovoza udala za glazbenika Justina Aceeja na obiteljskom ranču u Sun Valleyju u Idahu. Na fotografijama koje je objavio Vogue, nalazi se i jedna na kojoj legendarni glumac kćer drži u zagrljaju, dok ona naslanja glavu na njegovo rame. S druge strane stoji mu novi zet. 

- Nježan trenutak s tatom i Justinom na početku svadbenog vikenda - napisala je Tallulah uz fotografiju.

Glumac je nosio lanenu košulju kratkih rukava, svijetle hlače i šešir, dok je mladenkina majka, glumica Demi Moore blistala u lepršavoj dugoj haljini tijekom dana i bijeloj koktel haljini koju je odijenula za večernju zabavu.

Tallulahine sestre, 35-godišnja Scout i 37-godišnja Rumer, bile su djeveruše, a nosile su usklađene haljine bez naramenica boji mente. Tallulah i Acee bili su u vezi gotovo dvije godine prije nego što su u prosincu 2024. objavili zaruke na Instagramu.

Foto: Instagram

Bruceu je frontotemporalna demencija dijagnosticirana u veljači 2023. S Demi Moore glumac ima kćeri Tallulah, Rumer i Scout, a sa suprugom Emmom Heming ima dvije kćeri Mabel Ray i Evelyn Penn, piše TMZ.

Foto: Instagram
Odluka koja nadilazi bol Willisova obitelj priprema se za kraj, mozak donira medicini
Willisova obitelj priprema se za kraj, mozak donira medicini

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Evo kako izgledaju naši slavni bez photoshopa i filtera
PREPOZNAJETE LI IH?

FOTO Evo kako izgledaju naši slavni bez photoshopa i filtera

Na društvenim mrežama gotovo je nemoguće izbjeći uređene fotografije. Filteri, retuširanje i razne aplikacije postali su dio svakodnevice, posebno među poznatim osobama koje svoje fotografije dijele s tisućama pratitelja. I domaće zvijezde često posegnu za malim doradama prije objave, no ponekad u tome odu toliko daleko da ih pratitelji jedva prepoznaju.
FOTO Sjećate se Barbare iz 'Big Brothera'? Na nju je pao Ervin, a ovako joj danas stoji bikini
KOJA FIGURA!

FOTO Sjećate se Barbare iz 'Big Brothera'? Na nju je pao Ervin, a ovako joj danas stoji bikini

U regionalnom 'Big Brotheru' jedne od glavnih zvijezda bile su Barbara i njena sestra Tina. U Barbaru se zaljubio Ervin, no ona mu nikad nije uzvratila ljubav
Sreća Otokara Levaja nakon stravične noći u Lokvi Rogoznici: 'Kuća je ok, i živi smo i zdravi'
POŽARI U DALMACIJI

Sreća Otokara Levaja nakon stravične noći u Lokvi Rogoznici: 'Kuća je ok, i živi smo i zdravi'

Nakon što se njegova obitelj zbog požara evakuirala iz Lokve Rogoznice u Omiš, pa zatim u Split, glumac Otokar Levaj objavio je sretnu vijest na Facebooku da njegova obiteljska kuća nije oštećena u požaru.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026