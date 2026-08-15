Objavili dirljivu fotografiju: Unatoč bolesti, Bruce Willis je bio na vjenčanju najmlađe kćeri

Iako nije viđen na fotografijama sa svadbene proslave koje su 8. kolovoza preplavile društvene mreže, Bruce Willis je ipak sudjelovao u svadbenom vikendu svoje najmlađe kćeri Tallulah Willis, unatoč borbi s demencijom.

Tallulah se 8. kolovoza udala za glazbenika Justina Aceeja na obiteljskom ranču u Sun Valleyju u Idahu. Na fotografijama koje je objavio Vogue, nalazi se i jedna na kojoj legendarni glumac kćer drži u zagrljaju, dok ona naslanja glavu na njegovo rame. S druge strane stoji mu novi zet.

- Nježan trenutak s tatom i Justinom na početku svadbenog vikenda - napisala je Tallulah uz fotografiju.

Glumac je nosio lanenu košulju kratkih rukava, svijetle hlače i šešir, dok je mladenkina majka, glumica Demi Moore blistala u lepršavoj dugoj haljini tijekom dana i bijeloj koktel haljini koju je odijenula za večernju zabavu.

Tallulahine sestre, 35-godišnja Scout i 37-godišnja Rumer, bile su djeveruše, a nosile su usklađene haljine bez naramenica boji mente. Tallulah i Acee bili su u vezi gotovo dvije godine prije nego što su u prosincu 2024. objavili zaruke na Instagramu.

Foto: Instagram

Bruceu je frontotemporalna demencija dijagnosticirana u veljači 2023. S Demi Moore glumac ima kćeri Tallulah, Rumer i Scout, a sa suprugom Emmom Heming ima dvije kćeri Mabel Ray i Evelyn Penn, piše TMZ.