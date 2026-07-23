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OGLASILI SE IZ ZKM-A

Objavili kada će biti posljednji ispraćaj glumica Damira Šabana

Piše 24sata,
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Objavili kada će biti posljednji ispraćaj glumica Damira Šabana
Zagreb: Zoološki vrt posjetili legendarni Smogovci i igrač Dinama Antonio Marin | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Damira Šabana javnost rado pamti po ulozi Mazala Vrageca iz serije 'Smogovci', a kroz godine karijere imao je brojne kazališne, televizijske i filmske uloge. Preminuo je u utorak

Admiral

Zagrebačko kazalište mladih (ZKM) izvijestilo je o posljednjem ispraćaju njihovog kolege, glumca Damira Šabana, koji je preminuo u utorak u Zagrebu u dobi od 68 godina. Šabana je javnost najviše poznavala kao Mazala Vrageca iz legendarne serije 'Smogovci'. 

- Posljednji ispraćaj našeg dragog kolege i glumca Damira Šabana bit će u petak, 24. srpnja, u 10:40 sati na Krematoriju Mirogoj, u Velikoj dvorani. Dragi naš Šabi, neka ti je laka zemlja. Obitelji, prijateljima i svima koji su ga voljeli izražavamo iskrenu i duboku sućut - naveli su u objavi iz ZKM-a. 

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- U svim njegovim ulogama, Damira je uvijek pratila autentičnost i neposrednost glumačkog izraza, koja je zapravo bila i preslikom načina na koji je gledao na sam život. Iskreno do kraja, pa kako bilo. Jednostavan u izrazu i emocionalno dostupan, uvijek na rubu gotovo neintencionalnog humora, stvarao je likove prije svega dirljive u svojoj tako jasno prezentnoj ranjivosti i izgubljenosti. U tom su smislu i njegove kreacije uvijek bile bolno ljudske, pa samim time i toliko neposredne i rezonantne s publikom. Od plavokosog dječarca u borbi sa čitavim svijetom, preko rezigniranog Odiseja koji je beskrajno umoran od tog istog svijeta i samo se želi vratiti kući, pa sve do starog i bolesnog susjeda Zvonka Demokracije u međimurskom selu, a koji se zauvijek oprašta od svijeta kojemu je zaista puno dao. Dragi Damire, nezaboravni naš Šabi, sretan ti taj odavno zasluženi povratak kući. Odmori. Neka ti je laka zemlja - napisali su, između ostalog, u objavi. 

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Šaban je rođen 18. ožujka 1958. godine u Zagrebu te je bio kazališni, televizijski i filmski glumac. Diplomirao je glumu na Akademiji dramskih umjetnosti 1980. godine. Bio je član kazališne skupine 'Akter' i kazališta Trešnja, a od 1990. bio je i član Zagrebačkog kazališta mladih. 

Foto: HRT

Tijekom svoje karijere ostvario je i brojne televizijske i filmske uloge. Osim Mazala u 'Smogovcima', kojeg je glumio u svih šest sezona od 1982. do 1997. godine,  publika ga je mogla gledati u serijama kao što su 'Dnevnik velikog Perice', 'Crno-bijeli svijet', 'Bitange i princeze'... 

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