Objavili su kada kreće prodaja ulaznica za dodatne koncerte Thompsona. Spomenuli i Zagreb

Marko Perković Thompson je prije nekoliko tjedana najavio veliku dvoransku turneju u četiri grada u Hrvatskoj - Zagrebu, Zadru, Varaždinu i Osijeku. Kada su ulaznice krenule u prodaju, rasprodale su se u svega nekoliko sati, nakon čega su iz njegovog tima najavili dodatne koncerte u tri grada. U subotu ujutro objavili su na pjevačevim društvenim mrežama i kada kreće prodaja ulaznica za dodatne koncerte.

- Dragi prijatelji, zbog iznimno velike zainteresiranosti obožavatelja i rasprodanih termina u rekordnom roku, s ponosom najavljujemo nastavak prodaje ulaznica za dodatne koncerte dvoranske turneje Marka Perkovića Thompsona. Ulaznice će biti dostupne u ponedjeljak, 10. studenog 2025. točno u 12:00 sati, isključivo putem sustava Entrio. Pozivamo sve koji nisu stigli osigurati svoje mjesto na dosadašnjim datumima da budu spremni na vrijeme, interes je iznimno velik, a broj ulaznica ograničen - navode na stranici.

Radi se o koncertima 22. studenog u Dvorani Gradski vrt u Osijeku, 8. prosinca u Sportskoj dvorani u Varaždinu te 13. prosinca u Dvorani Krešimira Ćosića u Zadru.

Prije nekoliko dana objavili su i kako su zatražili dodatni termin za Thompsonov koncert u Areni Zagreb, a u subotu su se oglasili i oko toga.

- Zagreb ??? O ishodu zahtjeva i potvrdi drugog termina od strane Grada Zagreba pravovremeno ćemo vas obavijestiti - navode u objavi.