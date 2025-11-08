Obavijesti

Show

Komentari 13
OGLASIO SE TIM PJEVAČA

Objavili su kada kreće prodaja ulaznica za dodatne koncerte Thompsona. Spomenuli i Zagreb

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Objavili su kada kreće prodaja ulaznica za dodatne koncerte Thompsona. Spomenuli i Zagreb
Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Thompsonov tim objavio je na njegovim društvenim mrežama kada kreće prodaja ulaznica za dodatne koncerte u Zadru, Varaždinu i Osijeku. Kratko su se osvrnuli i na situaciju s Arenom Zagreb

Marko Perković Thompson je prije nekoliko tjedana najavio veliku dvoransku turneju u četiri grada u Hrvatskoj - Zagrebu, Zadru, Varaždinu i Osijeku. Kada su ulaznice krenule u prodaju, rasprodale su se u svega nekoliko sati, nakon čega su iz njegovog tima najavili dodatne koncerte u tri grada. U subotu ujutro objavili su na pjevačevim društvenim mrežama i kada kreće prodaja ulaznica za dodatne koncerte. 

PJEVAČ TRAŽIO DODATNI DATUM... Tomašević komentirao incident u Splitu pa odgovorio Thompson timu: 'Ništa se nije promijenilo'
Tomašević komentirao incident u Splitu pa odgovorio Thompson timu: 'Ništa se nije promijenilo'

- Dragi prijatelji, zbog iznimno velike zainteresiranosti obožavatelja i rasprodanih termina u rekordnom roku, s ponosom najavljujemo nastavak prodaje ulaznica za dodatne koncerte dvoranske turneje Marka Perkovića Thompsona. Ulaznice će biti dostupne u ponedjeljak, 10. studenog 2025. točno u 12:00 sati, isključivo putem sustava Entrio. Pozivamo sve koji nisu stigli osigurati svoje mjesto na dosadašnjim datumima da budu spremni na vrijeme, interes je iznimno velik, a broj ulaznica ograničen - navode na stranici. 

MINISTAR SE OGLASIO Božinović komentirao zahtjev Thompsonova tima za dodatni koncert u zagrebačkoj Areni...
Božinović komentirao zahtjev Thompsonova tima za dodatni koncert u zagrebačkoj Areni...

Radi se o koncertima 22. studenog u Dvorani Gradski vrt u Osijeku, 8. prosinca u Sportskoj dvorani u Varaždinu te 13. prosinca u Dvorani Krešimira Ćosića u Zadru. 

Prije nekoliko dana objavili su i kako su zatražili dodatni termin za Thompsonov koncert u Areni Zagreb, a u subotu su se oglasili i oko toga. 

JOŠ JEDAN NASTUP U ZAGREBU? Thompsonov tim: Zatražili smo dodatni termin koncerta u Areni
Thompsonov tim: Zatražili smo dodatni termin koncerta u Areni

- Zagreb ??? O ishodu zahtjeva i potvrdi drugog termina od strane Grada Zagreba pravovremeno ćemo vas obavijestiti - navode u objavi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
FOTO Od zaručnika Taylor Swift do Lorde: Evo koje su zvijezde ponosne na hrvatske korijene
GLUMCI, SPORTAŠI, GLAZBENICI...

FOTO Od zaručnika Taylor Swift do Lorde: Evo koje su zvijezde ponosne na hrvatske korijene

Lorde je ponosna na svoje hrvatsko podrijetlo te čak ima i naše državljanstvo, a brojne zvijezde također se vole hvaliti korijenima iz Lijepe Naše. Među njima su zaručnik Taylor Swift, Travis Kelce, Gabriela Spanic, Krist Novoselic i brojni drugi.
FOTO Lijepa kći Nives Celzijus više nije plavuša: Pogledajte kako Taisha Drpić sada izgleda
NOVA FRIZURA

FOTO Lijepa kći Nives Celzijus više nije plavuša: Pogledajte kako Taisha Drpić sada izgleda

Nives Celzijus na Instagramu je objavila novi video u kojem se pojavljuje i njena kći Taisha Drpić, koja je privukla pozornost novom bojom kose. Naime, Taisha više nije plavuša, već brineta, a teško je odlučiti koja joj boja bolje stoji.
Kruži snimka: Severina plesala i pjevala pa pala na pozornici...
SPOTAKNULA SE

Kruži snimka: Severina plesala i pjevala pa pala na pozornici...

Dok je pjevala pjesmu 'Tvoja prva djevojka', Severina je skakala i plesala po pozornici i u jednom trenutku se spotaknula i pala. Pohitali su joj članovi benda u pomoć, no ona se brzo ustala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025