Thompsonov tim: Zatražili smo dodatni termin koncerta u Areni

Tim Marka Perkovića Thompsona objavio je na njegovim društvenim mrežama kako su predali zahtjev za dodatni termin koncerta u Areni Zagreb. Pjevač je prije nešto više od tjedan dana objavio da ide na dvoransku turneju u četiri grada u Hrvatskoj, a nakon što su ulaznice za sve koncerte rasprodane u svega nekoliko sati, za Varaždin, Osijek i Zadar su dodani novi koncerti.

Thompsonov tim navodi kako su 'zbog iznimno brze rasprodaje ulaznica' te 'velikog interesa građana' zatražili dodatni termin u Areni Zagreb, i to za 28. prosinca 2025.

- Svjesni ogromne podrške publike i želje mnogih da budu dio ovog glazbenog događaja, želimo svim fanovima omogućiti novu priliku za nezaboravan koncertni doživljaj. O ishodu zahtjeva i potvrdi drugog termina pravovremeno ćemo vas obavijestiti putem službenih stranica. Hvala svima na ogromnom interesu, podršci i strpljenju! - naveli su.

Ranije je o njegovim koncertima pričao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. On je krajem listopada rekao kako koncert 28. prosinca neće biti dopušten.