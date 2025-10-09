Obavijesti

Objavili trailer u kojemu Kim Kardashian glumi odvjetnicu

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 2 min
Objavili trailer u kojemu Kim Kardashian glumi odvjetnicu
Foto: IMBD

Reality zvijezda diplomirala na pravu, a sad glumi u 'All's Fair' odvjetnicu

Nadolazeća serija 'All's Fair', koja će uskoro biti dostupna na streaming platformi Disney+, već sad izaziva veliko zanimanje zbog snažnog žanrovskog okvira i snažnih, kompleksnih likova. Ova pravna drama prati grupu žena odvjetnica koje odlučuju napustiti tradicionalnu, muški dominantnu odvjetničku firmu i osnovati vlastiti ured. 

Njihova je misija jasna - boriti se za pravdu, ali i redefinirati pravnu igru koja je godinama bila oblikovana muškim normama i očekivanjima. Serija prikazuje ne samo profesionalne izazove, već i emocionalne borbe s kojima se ove žene suočavaju na osobnoj razini.

Foto: IMBD

'All's Fair' nije samo serija o odvjetnicima, ona istražuje ravnotežu između moći, ambicija i osobnih žrtvi. U ovom svijetu gdje je sudska bitka ponekad opasnija od bilo kojeg drugog bojišta, žene u seriji ne igraju prema pravilima - one ih mijenjaju. Život u kojem je uspjeh definiran pobjedama na sudu, ali i emocionalnom stabilnošću, donosi neprestane izazove za likove koji se suočavaju s vlastitim nesigurnostima, prošlim traumama i neočekivanim preprekama.

Trailer serije nudi prvi uvid u dinamične likove i napetost koja se stvara u sudnici i izvan nje. Sarah Paulson, koja tumači jednu od glavnih uloga, napušta svoju uobičajenu 'ugodnu' razgovornu maniru te u jednoj sceni hladnokrvno upozorava Kim Kardashian i njezinu odvjetničku partnericu da je ovo 'rat koji treba dobiti'.

Vanity Fair Oscar Party
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Ovaj trenutak odmah stavlja u prvi plan njezin lik kao ženu koja je spremna na sve kako bi ostvarila svoje ciljeve. Glenn Close daje dodatnu težinu radnji izjavama o muškarcima koji su 'uplašeni ženama na vlasti', osobito onima koje ih pobjeđuju u razvodima - što sigurno donosi i duboku društvenu dimenziju u seriju.

Kim Kardashian, koja u seriji tumači lik Allure Grant, vlasnice odvjetničkog ureda, pokazuje svoje glumačke vještine u ulozi žene koja je odlučna u svom poslovnom usponu. Njezina suparnica, koju glumi Sarah Paulson, zastupa njezina supruga u razvodu... 

