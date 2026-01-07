Obavijesti

SAG AWARDS

Objavljene nominacije za Actor Awards: Predvode 'Grešnici i 'Jedna bitka za drugom'

Objavljene nominacije za Actor Awards: Predvode 'Grešnici i 'Jedna bitka za drugom'
Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Nominirani glumci uključuju Leonarda DiCaprija za njegovu ulogu Boba u filmu 'Jedna bitka za drugom', Michael B. Jordana za njegovu dvostruku ulogu braće blizanaca Smokea i Stack Moorea u 'Grešnicima'

Akcijska politička satira 'Jedna bitka za drugom' i vampirski horor s blues glazbom 'Grešnici' nominirani su u najviše kategorija za dodjelu nagrada 'Actor Awards', ranije poznatih kao nagrade Ceha filmskih glumaca (SAG).

Oba filma se natječu u kategoriji za najbolju glumačku postavu. Suparnici su im drama 'Hamnet' nadahnuta Shakespeareom, film o stolnom tenisu 'Marty Veličanstveni' i znanstvenofantastični film 'Frankenstein'.

31st Screen Actors Guild Awards, in Los Angeles
Foto: Daniel Cole

Dodjela se pomno prati jer dobitnike nagrada biraju članovi sindikata glumaca SAG-AFTRA, koji predstavlja najveći glasački blok za Oscare koji će se podijeliti u ožujku.

Nominirani glumci uključuju Leonarda DiCaprija za njegovu ulogu Boba u filmu 'Jedna bitka za drugom', Michael B. Jordana za njegovu dvostruku ulogu braće blizanaca Smokea i Stack Moorea u 'Grešnicima' te Jessie Buckley za ulogu Agnes Hathaway u 'Hamnetu'.

U kategorijama za televizijske serije, crna komedija 'Bijeli lotus' se natječe s medicinskom dramom 'Pitsburška bolnica' i psihološkim trilerom 'Severance'.

Istovremeno, kulinarska komedija 'The Bear' će se natjecati sa serijama 'The Studio', 'Abbott Elementary' i 'Hacks'.

31st Screen Actors Guild Awards, in Los Angeles
Foto: Daniel Cole

Serija 'Adolescencija', koja je osvojila nagradu Emmy, također je nominirana u nekoliko kategorija.

Naziv dodjele nagrada je promijenjen u siječnju 2025.

Imena dobitnika će biti poznata na dodjeli 1. ožujka koja će se uživo prenositi na Netflixu.

Organizatori su 2025. otkazali planiranu najavu nominiranih glumaca, serija i filmova uživo zbog požara u Los Angelesu te su ih umjesto toga objavili na internetu.

