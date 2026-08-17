Hollywood u suzama, kolege se opraštaju od Panettiere: 'Molim te, budi ovdje, nemoj otići...'

Svijet zabave zatečen je viješću o preranoj smrti glumice Hayden Panettiere, koja je preminula u dobi od 36 godina. Njezinu smrt u nedjelju navečer potvrdio je otac Skip, opisavši je kao "nevjerojatno svjetlo i silu prirode". Nakon objave, društvene mreže preplavljene su izrazima sućuti i nevjerice, a među najpotresnijim porukama ističu se one njezine kolegice i prijateljice Selme Blair.

Kolege se opraštaju

Policijska uprava u Greenvilleu u Južnoj Karolini potvrdila je da su hitne službe reagirale na poziv u nedjelju oko 13:50 zbog osobe koja nije davala znakove života te je Panettiere proglašena mrtvom na mjestu događaja. Preliminarna istraga nije pokazala znakove nasilne smrti ili sumnjivih okolnosti, no istraga je i dalje u tijeku. Uzrok smrti zasad nije službeno objavljen.

Shrvana glumica Selma Blair, zvijezda filma "Plavuša s Harvarda", reagirala je na posljednju fotografiju koju je Panettiere objavila na svom Instagram profilu prošlog mjeseca, ostavivši tri komentara koji svjedoče o njezinoj tuzi i šoku.

"Volim te. Nemoj otići. Nemoj otići. Molim te. Molim te", napisala je u prvoj objavi. "Volim te, kitov repiću, prijateljice moja", dodala je u drugoj. "Umirem. Molim te, budi ovdje", stoji u trećoj potresnoj poruci.

Brojni kolege i prijatelji oprostili su se od glumice. Tia Mowry, poznata po ulozi u seriji "Sister, Sister", objavila je emotikon slomljenog srca. Voditeljica i komičarka Rosie O'Donnell napisala je: "O, moj Bože - slomljeno mi je srce."

Melissa Barrera, koja je s Panettiere glumila u filmu "Vrisak VI", na svom Instagramu je objavila: "Počivaj u miru, slatka Hayden."

Foto: instagram

Bethany Joy Lenz, koja je glumila Haley James Scott u seriji "One Tree Hill", opisala je Panettiere kao "divlju malu plavušu" i rekla da je "slomljena" njezinom smrću. Podijelila je dirljivo sjećanje na mladu glumicu.

"Trčala je hodnicima studija Screen Gem smijući se i igrajući igre između proba. Dugi, neposlušni uvojci vukli su se za njom. Znala je svoje rečenice i rečenice svih ostalih. Njezina je inteligencija bila zapanjujuća. Razumjela je scene, nijanse i ljudsku borbu kao nijedno dijete koje sam ikad vidjela pred kamerom", napisala je Lenz uz njezinu fotografiju iz djetinjstva. "Ne razumijem kako je ovo stvarno. Činilo se da se sve okreće nabolje. Vraćala se u život, zar ne? Prerano je i ostalo je još toliko života. I njezina kći... Hayden, okružena si ljubavlju. Žao mi je za svaki trenutak kad se nisam javila ili provjerila kako si. Ovo ne može biti stvarno."

*uz korištenje AI-ja

