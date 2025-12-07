Ovo su najbizarnije teorije o kraju Stranger Thingsa: Eleven i Will su blizanci, Nancy umire...

Nakon duge stanke koja je samo raspirila maštu milijuna gledatelja diljem svijeta, iščekivanje pete i posljednje sezone serije "Stranger Things" dosegnulo je vrhunac. Dok se ekipa iz Hawkinsa priprema za konačni obračun s Vecnom i silama Naopakog svijeta (Upside Down), internet je postao uzavreli kotao teorija, predviđanja i nagađanja. Kreatori serije, braća Duffer, potvrdili su da vole čitati što obožavatelji misle, no i da je "velika većina teorija pogrešna". Ipak, neke su toliko uvjerljive da ih je teško ignorirati. Dok čekamo premijeru prvog dijela sezone najavljenu za studeni 2025., zaronimo u najpopularnije teorije o tome kako bi se ova kultna saga mogla završiti.

Teorije koje su pale u vodu

Prije nego što istražimo što bi se moglo dogoditi, važno je napomenuti što se zasigurno neće. Braća Duffer su, u rijetkim trenucima otvorenosti, izravno demantirali nekoliko najraširenijih teorija koje su godinama kružile među fanovima.

Jedna od najpopularnijih bila je da je cijela priča zapravo samo elaborirana Dungeons & Dragons kampanja koju likovi igraju, čime bi se svi nadnaravni događaji sveli na puku fikciju unutar fikcije. Dufferi su odbacili tu ideju kao "razočaravajuću".

Slično tome, odbačena je i teorija da se omiljeni lik Eddie Munson, koji je herojski poginuo u četvrtoj sezoni, vraća kao vampir Kas the Bloody-Handed, unatoč brojnim D&D referencama. Nažalost za obožavatelje metalca iz Hawkinsa, njegova je priča završena.

Foto: IMDB

Tko je pravi negativac?

Iako je Vecna (Henry Creel) predstavljen kao ultimativni arhitekt patnje u Hawkinsu, sve više teorija sugerira da on nije konačni "veliki zlikovac". Mnogi vjeruju da je on tek pijun u rukama znatno veće i drevnije sile.

Ova teorija dobila je na snazi nakon broadwayske predstave "Stranger Things: The First Shadow", koja implicira da je mladog Henryja Creela korumpirao Mind Flayer.

Foto: Netflix

Ako je to istina, finale bi moglo donijeti neočekivani preokret: iskupljenje za Vecnu. Moguće je da će Eleven, Will i ostatak ekipe morati pomoći Henryju da se oslobodi utjecaja Mind Flayera kako bi se zajedno suprotstavili pravom neprijatelju. Takav bi rasplet dodao tragičnu dubinu Vecninom liku i postavio pozornicu za epsku bitku protiv kozmičkog horora koji stoji iza svega.

Sudbine glavnih junaka

Najviše se rasprava, naravno, vodi o sudbinama likova za koje smo se vezali tijekom proteklih sezona. Tko će preživjeti, tko će se žrtvovati i tko će odigrati ključnu ulogu u finalu?

Od samog početka, priča serije vrti se oko Willa Byersa. Njegov nestanak pokrenuo je lavinu događaja, a njegova veza s Naopakim svijetom dublja je i kompleksnija čak i od Elevenine. Otkriće da i on posjeduje moći u prvim epizodama pete sezone potvrdilo je sumnje da će upravo on biti ključan za rasplet. Neke teorije idu toliko daleko da sugeriraju da će Vecna pokušati preuzeti njegovo tijelo, prisiljavajući prijatelje na nemoguću odluku. Ekstremnija, ali zabavna teorija s Reddita nagađa da su Will i Eleven zapravo blizanci razdvojeni pri rođenju, što bi objasnilo njihovu snažnu povezanost.

Foto: Netflix

Čini se gotovo neizbježnim da će barem jedan od glavnih likova položiti život za spas svijeta. Iako bi fanovi najradije vidjeli sretan kraj za sve, žrtva bi podigla emocionalne uloge do maksimuma. Jedna od najizglednijih kandidatkinja za tragičnu sudbinu je Nancy Wheeler.

Kroz sezone je izrasla u pravu ratnicu i lidericu grupe, a njezina bi smrt bila razoran udarac za sve, pogotovo za Jonathana i Stevea. Drugi pak strahuju za Stevea Harringtona, čiji bi se luk iskupljenja mogao zaokružiti herojskom žrtvom za prijatelje.

Foto: Screenshot/Netflix

Kao najmoćnija junakinja, Eleven će bez sumnje voditi konačnu bitku. Teorije o njezinoj sudbini kreću se od ultimativne žrtve, gdje bi iskoristila svu svoju snagu da trajno zatvori prolaz u Naopaki svijet i pritom umrla, do gorko-slatkog kraja u kojem gubi moći i napokon dobiva priliku za normalan život. Postoji i teorija, inspirirana filmom "Vječni sjaj nepobjedivog uma", da će Eleven morati izbrisati sjećanja svima na postojanje Naopakog svijeta kako bi ga u potpunosti uništila, osuđujući sebe na život u samoći, daleko od onih koje voli.

Vrijeme, supertimovi i nove dimenzije

Osim sudbina likova, fanovi teoretiziraju i o samoj mehanici raspleta. Ideja o putovanju kroz vrijeme sve je prisutnija, pogotovo jer je utvrđeno da je Naopaki svijet zapeo u vremenu, točnije na dan Willovog nestanka 1983. godine. Možda će se junaci morati vratiti u prošlost kako bi spriječili nastanak zla. Također, povratak Kali (Eight) i Willove novostečene moći otvaraju mogućnost stvaranja pravog "supertima" koji bi se mogao ravnopravno suprotstaviti Vecni.

Foto: Netflix

Jedna od tužnijih, ali realnijih teorija jest da pobjeda neće biti potpuna. Moguće je da će neki od junaka, poput Eleven, Mikea i Hoppera, morati ostati u Naopakom svijetu kako bi zauvijek čuvali zapečaćene prolaze, žrtvujući svoj život u Hawkinsu za sigurnost svih ostalih.