Obožavatelji su ga proganjali zbog popularnog filma, a slavni glumac svoju privatnost skriva

Kada se ime Robert Pattinson prvi put pojavilo na naslovnicama svjetskih medija, mnogi su vjerovali kako će ostati zapamćen isključivo kao Edward Cullen, vampir iz filmskog serijala "Sumrak". Međutim, tijekom godina Pattinson je uspio potpuno promijeniti percepciju javnosti i izgraditi karijeru ozbiljnog filmskog glumca.

Rođen 13. svibnja 1986. godine u Londonu, Pattinson je odrastao u obitelji koja nije bila povezana s filmskom industrijom. Njegov otac bavio se uvozom automobila, dok je majka radila u modnoj agenciji. Iako je bio povučen i sramežljiv dječak, rano je pokazivao interes za umjetnost. Svirao je klavir i gitaru, sudjelovao u školskim predstavama i maštao o karijeri glazbenika. Upravo ga je ljubav prema nastupima dovela do lokalnog kazališta Barnes, gdje je prvi put ozbiljnije zakoračio u svijet glume.

Njegov filmski početak nije bio glamurozan. Prvu ulogu dobio je u filmu "Vanity Fair", no Pattinson je tek na premijeri saznao da su njegove scene izrezane iz završne verzije filma. Ipak, taj neugodan trenutak pokazao se kao neočekivana prekretnica jer mu je upravo zahvaljujući toj suradnji otvoren put prema audiciji za film "Harry Potter and the Goblet of Fire". Uloga Cedrica Diggoryja donijela mu je prvu veliku popularnost i učinila ga jednim od najperspektivnijih mladih britanskih glumaca.

Svjetski se proslavio nekoliko godina kasnije kada je izabran za Edwarda Cullena u filmu "Sumrak". Iako su fanovi knjiga u početku kritizirali njegov izgled i smatrali da ne odgovara opisu slavnog vampira, Pattinson je vrlo brzo postao globalna senzacija. Film je ostvario golemi komercijalni uspjeh, a on se pretvorio u jednog od najvećih tinejdžerskih idola na svijetu. Popularnost franšize bila je tolika da su ga obožavatelji pratili na svakom koraku, dok su mediji detaljno analizirali svaki aspekt njegova života.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

No upravo u trenutku kada je mogao ostati zarobljen u ulozi romantičnog filmskog junaka, Pattinson je odlučio krenuti potpuno drugačijim putem. Umjesto sigurnih blockbustera, birao je mračne, neobične i umjetnički zahtjevne projekte. Suradnja s redateljem Davidom Cronenbergom u filmu "Cosmopolis" pokazala je da Pattinson želi ozbiljno graditi glumački identitet. Nakon toga uslijedili su filmovi poput "The Rover", "Good Time" i "The Lighthouse", u kojima je dokazao da može nositi zahtjevnije uloge.

Nakon godina umjetničkih projekata, Pattinson se ponovno vratio velikim holivudskim produkcijama preuzevši jednu od najpoznatijih uloga popularne kulture, onu u filmu "Batman". Tada je predstavio znatno mračniju i introspektivniju verziju Brucea Waynea. Umjesto klasičnog akcijskog heroja, njegov Batman bio je emocionalno slomljen čovjek opsjednut vlastitim traumama. Publika i kritičari pozitivno su reagirali na takvu interpretaciju, a film je postao jedan od najvećih kino hitova godine.

Foto: Suzan/PRESS ASSOCIATION

Dok je njegova karijera prolazila kroz velike uspone i transformacije, Pattinson je privatni život gotovo uvijek pokušavao držati podalje od javnosti. Ipak, njegov odnos s Kristen Stewart tijekom snimanja filmova iz "Sumrak sage" bio je pod stalnim povećalom medija. Njihova romansa godinama je punila tabloide, a prekid nakon skandala s nevjerom Kristen Stewart izazvao je ogromnu pozornost javnosti.

Kasnije je bio zaručen s glazbenicom FKA Twigs, no i ta je veza završila nakon nekoliko godina. Od 2018. godine Pattinson je u vezi s glumicom i pjevačicom Suki Waterhouse. Za razliku od prijašnjih medijski eksponiranih odnosa, njih dvoje svoj privatni život drže vrlo diskretnim. Krajem 2023. objavili su da očekuju prvo dijete, a u ožujku 2024. dobili su kćer. Početkom 2025. pojavile su se glasine da su se tajno vjenčali, no par to nikada nije službeno potvrdio.