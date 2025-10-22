Od akrobata sve do lutkarstva: Supertalent u idućoj audicijskoj epizodi donosi razne talente

Dojmovi nakon četvrte audicije Supertalenta još uvijek se sliježu, a petu epizodu s nestrpljenjem iščekuju novi natjecatelji spremni pokazati ono najbolje od sebe. Ovoga puta pozornicu će ispuniti ples, glazba, smijeh i razni drugi talenti, a hoće li žiri ostati bez riječi, u šoku ili u potpunom oduševljenju, saznat ćemo već ove nedjelje u novoj uzbudljivoj epizodi.

Večer će otvoriti Anne Klinge, jedinstvena umjetnica koja dolazi pokazati da za lutkarstvo nisu potrebne klasične lutke, već je dovoljno iskoristiti malo mašte i vlastite dijelove tijela.

Foto: PROMO

Nakon nje će se na sceni pojaviti Dalila Šarić, slastičarka bez glazbenog iskustva, koja samu sebe opisuje kao vrckavu te vjeruje da će joj upravo njezin šarm i energija osigurati prolazak dalje.

Valery, plesač koji je zbog Chronove bolesti morao prekinuti hip hop karijeru, zakoračit će na scenu s potpuno neočekivanim plesnim stilom.

- Preko dana sam običan čovjek, ali kad izađem na pozornicu, transformiram se u nekog sasvim drugog - najavljuje kandidat pred audiciju, koji će već samim ulaskom na binu zaintrigirati žiri.

Publiku će nastupom u zraku pokušati oduševiti i akrobatkinja Lara Crnjac, a dodatnu dozu zabave i energije donijet će još dvoje zanimljivih natjecatelja.

Foto: PROMO

Eros Casanova sa svojom kolegicom priprema vatreni plesni spektakl, a sa zavodljivim plesnim nastupom u petu epizodu Supertalenta stiže i Nadja Džanan. Čiji će se nastup pokazati kao bolji, gledatelji će tek saznati.

Foto: PROMO

Putnik, glazbenik i romantik Srle Stefanović donosi srčanu glazbenu točku. Nakon što je prošao 60 zemalja i svirao s bendom više od 20 godina, Srle će svojom izvedbom pokazati da prava glazba dolazi iz duše.

Iz Zagreba stiže i Bruno Ivančić, 15-godišnji genijalac koji je sedmi najbrži u Hrvatskoj u slaganju Rubikovih kocaka.

- Moj sin je poseban lik - kaže njegov ponosni otac, a kojom brzinom će pokazati svoj talent, gledatelji će doznati već ove nedjelje.

Foto: PROMO

Iz Engleske stiže i bend Rockin’em. Tata, sin i njihov prijatelj unijet će dašak rocka i rasplesati publiku hitovima prošlog stoljeća, dok za sam kraj večeri dolazi Nicolas Ypil.

Foto: PROMO

Filipinac koji radi kao sobar u Puli i pjeva samo za sebe, po prvi put izlazi na veliku pozornicu, u nadi da će svojim glasom osvojiti simpatije žirija. Spremite se za novu dozu emocija i zabave u petoj epizodi Supertalenta jer deset novih kandidata dolazi pokazati sve čari svojih talenata.