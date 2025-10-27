Obavijesti

Show

Komentari 1
NOVA SEZONA

Od Češke pa do Kanade! Dame iz 'Ljubav je na selu' dokaz su da srce ne poznaje granice...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Od Češke pa do Kanade! Dame iz 'Ljubav je na selu' dokaz su da srce ne poznaje granice...
5
Foto: RTL

Uskoro se na male ekrane vraća jedna od najpoznatijih emisija u kojoj farmeri diljem Lijepe Naše traže savršenu partnericu ili partnera, no neke od njih će morati proći i malo duži put

Od ponedjeljka, 3. studenoga na RTL-u kreće nova, 18. sezona 'Ljubav je na selu'. Prijave za emisiju koja slavi ljubav i povezuje parove opet su stigle iz svih kuteva Hrvatske, ali i iz inozemstva!

REALITY KRALJICA Sjećate li se nje? Bila je na farmi kod Tonija u 'Ljubav je na selu', pogledajte kako danas izgleda
Sjećate li se nje? Bila je na farmi kod Tonija u 'Ljubav je na selu', pogledajte kako danas izgleda

Početak nove sezone 'Ljubav je na selu' uvijek znači samo jedno – dodjelu novih pisama. Upravo će njih u svojoj poznatoj škrinjici farmerima donijeti voditeljica Anita Martinović. Oni najsretniji, s najviše dobivenih ljubavnih poruka, dobit će priliku upoznati dame koje su im pisale.

Foto: RTL

'Ovogodišnje kandidatkinje su pravo osvježenje! Ima tu svega – od nježnih romantičarki, pravih žena zmajeva koje znaju što hoće do informatičarki i intelektualki te osebujnih dama s istančanim ukusom za stil i modu. Svaka donosi svoju priču, energiju i pogled na ljubav, a to čini sezonu izuzetno zanimljivom. Kad se sve to spoji s našim farmerima, mislim da gledatelje čeka prava emotivna poslastica', ističe Anita, koja je dio vremena provela na farmama i sve doživjela iz prve ruke.

kraljica špice Uskoro nova sezona: U 'Ljubav je na selu' stiže manekenka i glumica Đurđa Antolović (78)
Uskoro nova sezona: U 'Ljubav je na selu' stiže manekenka i glumica Đurđa Antolović (78)

No ove je sezone, kaže, posebno zanimljiv broj kandidatkinja koje dolaze iz inozemstva, od Slovenije, Srbije, Češke, Bugarske, Njemačke, Bosne i Hercegovine, pa čak i – Kanade!

OVAKO SE MIJENJALA Sjećate se nje? Ines Petrić je rekorderka u 'Ljubav je na selu', a evo kako ona danas izgleda
Sjećate se nje? Ines Petrić je rekorderka u 'Ljubav je na selu', a evo kako ona danas izgleda

'Kako se ono kaže – srce ne poznaje granice! Dame iz inozemstva dolaze s puno entuzijazma i otvorenog uma. Neke su možda naviknule na malo urbaniji život, ali kad osjete što je to život na selu - mnoge požele tu i ostati. Nije ni tajna da mnoge naše ljude koji žive po bijelom svijetu srce uvijek vuče natrag u domovinu - još ako se to spoji sa ljubavnom pričom, pa kud ćeš bolje!', poručuje.

VOLI SEKSI IZDANJA Sjećate se nje? Evo kako danas izgleda Victoria koja se borila za Antino srce u 'Ljubav je na selu'
Sjećate se nje? Evo kako danas izgleda Victoria koja se borila za Antino srce u 'Ljubav je na selu'

Neke od njih čak i ne govore hrvatski, no želja za novim poznanstvom i potencijalnom novom ljubavnom pričom te ljubav prema Lijepoj Našoj bili su jači od svega pa ih ništa nije spriječilo da stignu pred kamere RTL-ova showa.

Foto: RTL

'Kad prorade emocije, ruše se sve barijere, pa i one jezične! Ali neću lagati, bilo je onih izgubljenih u prijevodu! Bude tu baš nekih simpatičnih pogrešaka u izgovoru i značenju. A tek kad vidimo naše momke kako se meškolje dok se pokušavaju sporazumjeti s damama, smiješno je i slatko istovremeno, no važan je trud, a upravo ti trenuci donose najviše smijeha i povezanosti. Farmeri su reagirali otvoreno, s puno razumijevanja i znatiželje. Kad se pogledi sretnu, riječi ionako postanu manje važne', razdragano poručuje Anita.

VODITELJICA 'LJUBAV JE NA SELU' Anita Martinović: Ljubav ne bira ni mjesto ni vrijeme ni kamere
Anita Martinović: Ljubav ne bira ni mjesto ni vrijeme ni kamere

Nova sezona omiljenog showa gledateljima će ponovno pokazati da su ljudi zbog ljubavi ponekad spremni na sve, pa čak i iz temelja promijeniti svoj život ako se pokaže da je njihov farmer onaj pravi!

TEŠKO JOJ JE Bahra Zahirović iz 'Ljubav je na selu' otvorila dušu: 'Nikakav luksuz...Živim za minimalac'
Bahra Zahirović iz 'Ljubav je na selu' otvorila dušu: 'Nikakav luksuz...Živim za minimalac'

'Ljubav je najveći pokretač – natjera te da prijeđeš ocean, promijeniš život i riskiraš sve za pravu osobu. Ove dame su to dokazale: hrabro su ostavile svoju zonu komfora i došle tražiti nešto istinsko. Ako to nije ljubav, onda stvarno ne znam što jest', zaključuje i poziva sve da se pridruže novoj televizijskoj ljubavnoj avanturi.

TRAŽI LJUBAV Fitness trenerica stiže u 'Ljubav je na selu': 'Kao ostvarena ličnost mogu ponuditi mnogo'
Fitness trenerica stiže u 'Ljubav je na selu': 'Kao ostvarena ličnost mogu ponuditi mnogo'

Koliko se ljubavnih priča sprema u novoj sezoni i kakve sve kandidatkinje stižu farmerima, pokazat će 'Ljubav je na selu' - od ponedjeljka, 3. studenoga na RTL-u i platformi Voyo.

Foto: RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Šuput i ostale zvijezde: Kako izgledaju bez filtera i nakon 'peglanja'. Pogledajte fotke!
SLAVNE DAME

Šuput i ostale zvijezde: Kako izgledaju bez filtera i nakon 'peglanja'. Pogledajte fotke!

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No, kako njihovi brojni fanovi ne bi mislili da one uvijek tako izgledaju, neke od njih ponekad podijele i kako izgledaju bez šminke i bez filtera
Mirna Posavec u 'Život na vagi' ušla je sa 135 kg, a skinula 50 kg: Evo kako danas izgleda...
I DALJE MARLJIVO VJEŽBA

Mirna Posavec u 'Život na vagi' ušla je sa 135 kg, a skinula 50 kg: Evo kako danas izgleda...

Bivša kandidatkinja četvrte sezone popularnog realityja danas redovito dijeli fotografije iz teretane, kao i zdrave i ukusne recepte. Sve ono što je u showu naučila, toga se i pridržava, a ranije je operacijama skinula kožu
Filipinac Nicolas Ypil pjesmom oduševio žiri, vidno ganuta Martina stisla je zlatni gumb
SUPERTALENT

Filipinac Nicolas Ypil pjesmom oduševio žiri, vidno ganuta Martina stisla je zlatni gumb

'Nikad nisam bio na velikoj pozornici. Uvijek vjerujem u pravo vrijeme i pravo mjesto. I ovo je moje vrijeme i moje mjesto', poručio je Nicolas u suzama, koji posljednje tri godine živi i radi u Puli kao sobar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025