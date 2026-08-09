Od jednog od najboljih horora prošlo 40 godina: Tragedija i pavijan umalo uništili ‘Muhu’

Jeff Goldblum kao ekscentrični znanstvenik Seth Brundle i Geena Davis kao novinarka Veronica Quaife odradili su nevjerojatan posao prije 40 godina u filmu “Muha” Davida Cronenberga. Po mnogima je upravo njihova ljubavna priča okosnica filma koji je inače znanstveno-fantastični “body horor”, jedno od najpoznatijih djela svoga podžanra.



“Muha” je inače remake filma iz 1958. godine, a na ideju za novu inačicu došao je producent Kip Ohman početkom 80-ih godina. Skupljao je ekipu te mu se ubrzo priključio Stuart Cornfeld. Tvrtka 20th Century Fox nije bila oduševljena idejom te su ih odbili, no Cornfeld je bio uporan, izmijenio je scenarij te je uz pomoć Mela Brooksa osmislio projekt koji je studio prihvatio. Samo im je trebao redatelj.

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Mladi Britanac Robert Bierman obojici se svidio zbog rada na kratkim filmovima, a nije prošlo dugo i već je bio na putu za Los Angeles kako bi dogovorio svoj novi veliki projekt. Film je bio u ranoj produkciji kada je Biermanovu obitelj pogodila velika tragedija dok su bili na odmoru u Južnoj Africi. Njegova kći je poginula u nesreći, a redatelj je odmah sjeo na avion. Producentima je priznao da se ne može vratiti na posao tako brzo te su mu dali tri mjeseca da im se javi. Kako je vrijeme curilo, tako je postalo jasno da se Bierman neće vratiti na projekt. Shvaćajući težinu situacije, Brooks i ostatak ekipe rekli su mu da ostane s obitelji te su počeli tražiti novog redatelja. David Cronenberg pristao je na posao uz uvjet da može mijenjati scenarij. Mel Brooks bio je uporan u tome da glavna uloga pripadne Pierceu Brosnanu, no Cronenberg je odbio i sastati se s njim. Vidio je Johna Malkovicha kao Setha Brundlea, ali on je odbio ulogu. Nekoliko glumaca izmijenilo se u idejama sve dok odluka nije pala na Jeffa Goldbluma.

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- Lik mi se odmah svidio. Znao sam da pokušavamo ispričati nešto zanimljivo kroz ljudsku priču, osobito kroz način na koji se mijenja. Ponekad jednostavno moraš reći: ‘Neka bude što bude’ i prepustiti se - rekao je Goldblum u intervjuu za LA Times 1986. godine. Uživao je raditi s Cronenbergom te je komentirao kako mu je on dao više kreativne slobode nego bilo koji redatelj prije.

- Cronenberg mi je dopustio da sudjelujem u oblikovanju ovog lika više nego što sam to mogao na bilo kojoj prethodnoj ulozi - rekao je. Goldblum je satima morao sjediti da ga našminkaju za ulogu dok se njegov lik mijenjao. Istaknuo je kako je u jednom trenutku na istome mjestu bio čak pet sati.



Prvo ime koje se pojavljuje na odjavnoj špici nije ime nekog od glumaca nego Chris Walas, odnosno njegova tvrtka zaslužna za osmišljavanje i izradu šminke “Brundleflya”. Nakon jedne projekcije publika je spontano zapljeskala čim se to ime pojavilo na platnu. Producent Stuart Cornfeld tad se okrenuo Walasu i rekao mu da će dobiti Oscara. Cornfeldovo predviđanje pokazalo se točnim. Chris Walas osvojio je Oscar za najbolju šminku, što je ujedno bila jedina nominacija i jedina nagrada koju je “Muha” dobila od Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti. Walas je kasnije u šali tvrdio da je tome možda pridonijela upravo to što se njegovo ime pojavilo prvo na odjavnoj špici.

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Geena Davis u trenutku snimanja je bila djevojka Jeffa Goldbluma u stvarnom životu, zbog čega je producenti nisu htjeli angažirati za glavnu žensku ulogu. Ispostavilo se da nitko drugo u tom trenutku ne bi bolje odradio taj posao. Njihova kemija na filmu upravo je zbog toga bila jaka. Slavni par kasnije je stao i pred oltar, no njihova ljubav nije potrajala dugo.

- S Jeffom je bilo nevjerojatno zabavno raditi. Mislim da je ljudima zaista bilo stalo do veze između Setha i Veronice i a dan-danas mi ljudi znaju prilaziti zbog tog filma - komentirala je Davis u intervjuu za The A.V. Club.

Nakon što je film ugledao svjetlo dana 15. kolovoza 1986., mnogi su tvrdili kako se radi o metafori za sidu, što je Cronenberg više puta demantirao.

- Kad je film ‘Muha’ izašao 1986., mnogi su tvrdili da je Brundleova bolest metafora za sidu. Međutim, za mene je njegova bolest bila nešto temeljnije, umjetno ubrzano starenje. Bio je svijest koja je postala svjesna da pripada smrtnom tijelu - komentirao je za The Paris Review.

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- Razmislite o radnji ‘Muhe’. Dvoje ljudi se zaljubi. Muškarac iznenada oboli od neizlječive bolesti. Strašno propada dok njegova partnerica to promatra, a na kraju je zamoli da ga ubije. Da takvu priču ponudite Hollywoodu kao običnu dramu, nikad je ne biste snimili - komentirao je redatelj.

Zanimljivo, Cronenberg je nekoliko puta komentirao kako za njega ne postoji podžanr tjelesnog horora. Istaknuo je da je po njemu to jednostavno priča o ljudima. I sam redatelj pojavio se u filmu kao ginekolog, a Geena Davis je navodno komentirala kako ne bi voljela da bilo tko drugi igra tu ulogu. Zanimljivo, ideju da se pojavi u vlastitu filmu Cronenberg je dobio nakon što je Martin Scorsese izrazio želju da ga upozna. Pogledao je nekoliko njegovih filmova te mu je bio zanimljiv, a nakon sastanka Scorsese je komentirao kako mu Cronenberg izgleda kao plastični kirurg s Beverly Hillsa.

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Prema riječima Davida Cronenberga, slavna rečenica “Be afraid, be very afraid!” nastala je tijekom razgovora s Melom Brooksom o tome kako bi likovi trebali reagirati na prve znakove Brundleove jezive preobrazbe. Upravo je Brooks tada spontano predložio rečenicu koja je kasnije postala jedan od najpoznatijih filmskih citata te se koristila u nekoliko filmova i serija.

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Svi koji su sudjelovali u snimanju filma, uključujući samoga Cronenberga, komentirali su da pavijan, koji se zvao Typhoon, nipošto nije bio dresirani “glumac” nego prije svega divlja životinja. Supervizor vizualnih efekata Hoyt Yeatman ispričao je u dokumentarcu sa snimanja da se Typhoon jednom uspaničio zbog bljeskajućih svjetala te je, pokušavajući pobjeći, doslovno iščupao vrata iz ležišta.

- Pavijani su vrlo nepredvidivi i ne postoji pitomi pavijan. Jeff je, s obzirom na to da je bio znatno veći i snažniji od njega, uspio uspostaviti dominaciju. Vodič je rekao da je bila sreća što je pavijan prihvatio takav odnos. U suprotnom je na setu moglo doći do ozbiljnih problema, osobito za neke članice filmske ekipe - komentirao je Cronenberg.

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Procjenjuje se da je film imao budžet od oko 15 milijuna dolara, dok mu je ukupna svjetska zaradila bila čak 60 milijuna. Osim financijskog uspjeha, “Muha” je postala i jedan od najvećih kritičkih uspjeha u karijeri Davida Cronenberga. Kritičari su posebno isticali spoj emocionalne ljubavne priče i tjelesnog horora, dok je publika film prihvatila puno bolje nego što je studio 20th Century Fox u početku očekivao. U konačnici je postao jedan od najuspješnijih horor-filmova 1986. godine, a danas ima status klasika.