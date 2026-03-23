Od Milanovića do Severine: Svi jedu kod Pante, a on sad ide po novu pobjedu u 'Igru chefova'

Kada se spomene Vladimir Pantović Panta, prva asocijacija nisu samo vrhunske delicije nego i nepresušna energija čovjeka koji sa sedamdeset godina tvrdi da se osjeća kao da mu je tek pedeset. Istarski kralj kuhače, ribolovac, vinar i maslinar čije likere turisti u Poreču razgrabe čim ih vide na štandu, ponovno staje pred kamere u novom kulinarskom spektaklu 'Igra chefova'!

- Svi su me ispitivali kad ću opet na televiziju - kroz smijeh kaže Panta i otkriva zašto se odvažio na novi show:

- Volio bih vidjeti na kojoj sam danas kulinarskoj razini, ali i naučiti još nešto novo.

Foto: Maja Bota Strbe

Iako je već pobjeđivao u showu 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' i zabavljao gledatelje u 'Večeri za 5', Panta ne miruje. U njegovu konobu u Mugebi redovito navraćaju najveća imena javnog života - od estradnih zvijezda poput Severine do visokih državnih dužnosnika, uključujući i aktualnog predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanović za kojeg ponosno kaže da ih veže dugogodišnje poznanstvo.

No Panta o svojim poznatim gostima priča skromno, radije ističući trud koji ulaže u svaku porciju morskih plodova koju im pripremi.

Kad nije u kuhinji ili u ribolovu, Panta je posvećen svojim vinogradima i maslinicima. Njegova kreativnost ne staje na tanjuru - prepoznatljiv je po unikatnim bočicama domaćih likera i rakija koje prodaje na svom štandu u Poreču. Poseban su hit etikete na kojima turistima ispisuje posvete po želji, čineći svaki suvenir osobnom uspomenom iz Istre.

Foto: Maja Bota Strbe

Unatoč poznatim gostima i televizijskoj slavi, Panti je najvažnija obitelj - kći, sin, dvoje unučadi te supruga Branka, koja mu je i ovaj put stigla na natjecanje kao najveća podrška, baš kao i uvijek u životu. Njezina prisutnost na setu 'Igre chefova' Panti daje dodatni vjetar u leđa dok se natječe s mlađim kolegama.

Hoće li Panta u novom showu naučiti neke nove trikove ili će on biti taj koji će očitati lekciju mlađima? Jedno je sigurno: uz njegove priče, dugogodišnje iskustvo i Branku uz sebe, vrhunska zabava je zajamčena! 'Igra chefova' uskoro na RTL-u i platformi Voyo.