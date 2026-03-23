POZNATO LICE

Od Milanovića do Severine: Svi jedu kod Pante, a on sad ide po novu pobjedu u 'Igru chefova'

Foto: Maja Bota Strbe

Istarski kralj kuhače, ribolovac, vinar i maslinar čije likere turisti u Poreču razgrabe čim ih vide na štandu, ponovno staje pred kamere u novom kulinarskom spektaklu 'Igra chefova'

Kada se spomene Vladimir Pantović Panta, prva asocijacija nisu samo vrhunske delicije nego i nepresušna energija čovjeka koji sa sedamdeset godina tvrdi da se osjeća kao da mu je tek pedeset. Istarski kralj kuhače, ribolovac, vinar i maslinar čije likere turisti u Poreču razgrabe čim ih vide na štandu, ponovno staje pred kamere u novom kulinarskom spektaklu 'Igra chefova'!

- Svi su me ispitivali kad ću opet na televiziju - kroz smijeh kaže Panta i otkriva zašto se odvažio na novi show:

- Volio bih vidjeti na kojoj sam danas kulinarskoj razini, ali i naučiti još nešto novo.

Foto: Maja Bota Strbe

Iako je već pobjeđivao u showu 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' i zabavljao gledatelje u 'Večeri za 5', Panta ne miruje. U njegovu konobu u Mugebi redovito navraćaju najveća imena javnog života - od estradnih zvijezda poput Severine do visokih državnih dužnosnika, uključujući i aktualnog predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanović za kojeg ponosno kaže da ih veže dugogodišnje poznanstvo.

USKORO NA TV-U U 'Igru chefova' stiže ovisnik o adrenalinu Ivan: 'Cilj nije uvijek biti najbolji, nego biti stvaran'
U 'Igru chefova' stiže ovisnik o adrenalinu Ivan: 'Cilj nije uvijek biti najbolji, nego biti stvaran'

No Panta o svojim poznatim gostima priča skromno, radije ističući trud koji ulaže u svaku porciju morskih plodova koju im pripremi.

Kad nije u kuhinji ili u ribolovu, Panta je posvećen svojim vinogradima i maslinicima. Njegova kreativnost ne staje na tanjuru - prepoznatljiv je po unikatnim bočicama domaćih likera i rakija koje prodaje na svom štandu u Poreču. Poseban su hit etikete na kojima turistima ispisuje posvete po želji, čineći svaki suvenir osobnom uspomenom iz Istre.

Foto: Maja Bota Strbe

Unatoč poznatim gostima i televizijskoj slavi, Panti je najvažnija obitelj - kći, sin, dvoje unučadi te supruga Branka, koja mu je i ovaj put stigla na natjecanje kao najveća podrška, baš kao i uvijek u životu. Njezina prisutnost na setu 'Igre chefova' Panti daje dodatni vjetar u leđa dok se natječe s mlađim kolegama.

RADI I BOLIDE Lina (19) stiže u 'Igru chefova': Uspješno balansiram između kodiranja i učenja kineskog
Lina (19) stiže u 'Igru chefova': Uspješno balansiram između kodiranja i učenja kineskog

Hoće li Panta u novom showu naučiti neke nove trikove ili će on biti taj koji će očitati lekciju mlađima? Jedno je sigurno: uz njegove priče, dugogodišnje iskustvo i Branku uz sebe, vrhunska zabava je zajamčena! 'Igra chefova' uskoro na RTL-u i platformi Voyo. 

FOTO Ovo je prva dama Slovenije: Često je pozirala u tangicama, a bila je i misica
TINA GABER

FOTO Ovo je prva dama Slovenije: Često je pozirala u tangicama, a bila je i misica

Prije nego što je postala influencerica i aktivistica, Tina je kao 21-godišnja studentica sociologije osvojila titulu 'Miss Hawaiian Tropic' Slovenije 2008. Trenutno karijeru gradi na društvenim mrežama.
FOTO Sjećate li se legendarne Nevenke iz 'Ljubav je na selu'? Pogledajte kako sada izgleda
BISTE LI JE PREPOZNALI?

FOTO Sjećate li se legendarne Nevenke iz 'Ljubav je na selu'? Pogledajte kako sada izgleda

Nevenka Petričević (49), javnosti poznatija kao Bekavac, i dalje je jedno od najprepoznatljivijih lica RTL-ova showa 'Ljubav je na selu'. Osebujna Neve gledatelje je svakodnevno oduševljavala svojim životnim stavovima i izjavama, a njezin turbulentan odnos s farmerom Žigom prepričava se i danas
Evo što će biti u ponedjeljak u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u ponedjeljak u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 23. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Sherlock i Watson', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

