Od pekare do svjetskih turneja: Harry Styles ljubio je ljepotice, evo kako je postao slavan...

Na glasu je kao veliki zavodnik, ljubio je brojne poznate dame, a Harry Styles danas je jedan od najvećih imena svjetske pop glazbe. Rođen je 1. veljače u Engleskoj. Roditelji su mu se rastali kada mu je bilo 7 godina, a on i sestra odrasli su s majkom u Cheshireu. Još u školi s trojicom prijatelja je oformio bend White Eskimo u kojem je bio glavni pjevač. Lokalno su bili iznimno popularni te su osvojili nekoliko natjecanja. Dok je bio u srednjoj školi, Styles je radio u lokalnoj pekari, a sa 16 godina mu se život potpuno promijenio.

Godine 2010. natjecao se u sedmoj sezoni showa "X Factor", u kojem je otpjevao "Isn't She Lovely" Stevieja Wondera i "Stop Crying Your Heart Out" benda Oasis. Iako je ispao prije finala, suci showa Nicole Scherzinger i Simon Cowell iznenadili su sve te su ga povezali s Niallom Horanom, Liamom Payneom, Louisom Tomlinsonom i Zaynom Malikom u grupu koju su nazvali One Direction. Upravo Styles navodno je zaslužan za ime benda. One Direction postali su najpopularniji natjecatelji spomenutoga showa. Iako nisu odnijeli glavnu nagradu, potpisali su za diskografsku kuću Simona Cowella.

Kao najmlađi član One Directiona, Styles je odmah postao favorit djevojkama diljem svijeta zbog izgleda i šarma. Singlom "What Makes You Beautiful" i debitantskim albumom "Up All Night" grupa je osvojila vrhove top ljestvica diljem svijeta, nastupali su na zatvaranju Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine te su svakim idućim studijskim albumom nizali jednake uspjehe. Njihov posljednji studijski album "Made in the A.M." objavljen je 2015. godine, taman uoči raspada slavnoga benda.

Capital's Jingle Bell Ball 2019 | Foto: Scott Garfitt/Press Association/PIXSELL

Na oduševljenje obožavatelja diljem svijeta, Styles nije okončao svoju karijeru s One Directionom. Godine 2017. debitirao je u samostalnim vodama singlom "Sign of the Times", kojim je došao u sam vrh svjetske glazbe. Debitirao je i na filmu iste godine kada je lansirao samostalnu karijeru. Pojavio se u filmu "Dunkirk" Christophera Nolana, a imao je još nekoliko izleta u filmske vode tijekom godina.

Privatnim životom Styles od početka karijere puni medijske stupce. Posljednjih nekoliko mjeseci u vezi je s glumicom Zoe Kravitz te se čak šuška da će se par ubrzo zaručiti. Prije nje bio je u zagrljaju brojnih poznatih dama.

Jedna od prvih Harryjevih javnih veza bila je ona s Caroline Flack. Zajedno su bili 2011., kada je njemu bilo 17, a njoj više od 30 godina. Upoznali su se dok se on s bendom One Direction natjecao u showu X Factor koji je ona vodila. Par je prekinuo vezu nakon nekoliko mjeseci, a jedan od razloga su konstantne kritike na njihovu razliku u godinama. Flack je preminula 2020. godine.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Harry i Emily Atack ljubovali su 2012. Glumica je tek dvije godine nakon potvrdila medijima da je bila s pjevačem. U vezi s Taylor Swift bio je godinu dana. Nakon prekida su si navodno posvetili nekoliko pjesama, a "…Ready For It" u izvedbi Taylor Swift jedna je od njih. Razišli su se 2013. godine. Nakon romanse s Taylor Swift, Harryja su povezivali sa starijom kolegicom Nicole Scherzinger. U vrijeme njihove veze on je imao 19, a ona 35 te su se mediji odmah raspisali da je pjevač već poznat po ljubovanju sa starijima. Nakon nekoliko spojeva s Kendall Jenner, obožavateljice su počele pratiti svaki njihov korak. Razišli su se nakon samo par mjeseci. Nakon nje ljubio je nekoliko manekenki, a pomirili su se 2016. samo da bi godinu dana nakon raskrstili.

Njegovi obožavatelji ostali su u šoku kada su ga paparazzi uhvatili 2021. da se drži za ruke s kolegicom Olivijom Wilde. Zajedno su radili i na filmu "Don’t Worry Darling" u kojem je on glumio, a Wilde režirala. Zajedno su bili gotovo dvije godine. Četiri mjeseca nakon prekida s Wilde, Stylesa su u Tokiju uhvatili u zagrljaju Emily Ratajkowski. Kratko su bili skupa, no Harry nije gubio vrijeme. Iste godine uhvatili su ga s glumicom Taylor Russell. Činilo se kao da će se skrasiti, no nakon godine dana objavili su razlaz.

Prije nekoliko dana, glazbenik je najavio četvrti solo album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" i novu turneju koja kreće od svibnja ove godine. Turneju promovira Live Nation, a obuhvatit će ukupno 50 koncerata u sedam svjetskih gradova - u Amsterdamu, Londonu, São Paulu, Mexico Cityju, New Yorku, Melbourneu i Sydneyju.