NEOBIČNO, ALI KREATIVNO

Od 'poderanih tanga' do slatkog ćevapa: Nastavlja se šarolik spektar jela u 'MasterChefu'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Nova TV

Kandidati će pred žirijem pokazati svoju kreativnost i osobne priče kroz jela. Večerašnja epizoda donosi smijeh, izazove i raznolikost okusa

Fine namirnice na šarolikim tanjurima obilježit će večerašnju epizodu 'MasterChefa', u kojoj će kandidati otkriti svoje priče kroz jela koja pripremaju. Od moderniziranih langošica do libanonskih specijaliteta i neobičnog slatkog ćevapa, nova audicijska epizoda MasterChefa donosi raznolikost okusa i snažne osobne trenutke.

Foto: Luka Dubroja

Egon Jurić iz Županje, koji se zbog posla preselio u Zagreb, pred žiri će izaći s receptom koji je dugo vježbao – sataraš i meso uz modernizirane langošice koje je nazvao 'poderane tange'. 'Poderane gaće neće biti velike kao padobrani, nego će biti male kao tange', objasnit će Egon te nasmijati žiri nazivom svog jela.

Iz Sarajeva će u MasterChef stići pedesetogodišnja Kanita Pašović, koja će se okušati s, kako će reći, 'pijanim lubinom' spremljenim s bezalkoholnim pivom te blitvom s krumpirom. 'Najviše moram paziti da riba bude dovoljno pečena', najavit će Kanita, dodavši uz smijeh: 'Moja najbolja vještina u kuhinji je jedenje. Jako volim jesti!'

Foto: Luka Dubroja

Iz Libanona preko Francuske, pa sve do Hrvatske stići će Elias Abou Haydar, koji će pred žirijem svoju ljubav prema kuhanju začiniti humorom: 'U Hrvatsku me dovela ljubav i špek. Špek je ljubav, masno je ljubav.' Na tanjur će stavio libanonsko jelo s cvjetačom, a hoće li se ono svidjeti žiriju, tek ćemo saznati.

Sarajka Selma Karić iznenadit će neobičnim slatkim sogan ćevapom. 'Pokušat ću napraviti dekonstrukciju svoja tri omiljena jela. Sogan će biti u obliku lukovice koju ću kuhati i ostalo ćete vidjeti, tu je meso sa začinima, suhim šljivama…', objasnit će Selma.

Kako će se snaći ovi kandidati ne propustite doznati u MasterChefu večeras na Novoj TV!

Foto: Luka Dubroja

