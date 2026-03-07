Od policijskih snova do uloge koja je promijenila televiziju

Rijetki su glumci koji uspiju definirati ne samo jednu ulogu, već i čitavu eru televizijske produkcije. Bryan Cranston jedan je od njih. Njegova karijera, obilježena nevjerojatnom transformacijom od komičnog oca iz predgrađa do nemilosrdnog kralja narkotika, svjedočanstvo je talenta, upornosti i hrabrosti da se prihvate najzahtjevniji izazovi. Iako ga danas svijet pamti kao Waltera Whitea, njegov put do zvijezda bio je sve samo ne jednostavan, ispunjen obiteljskim traumama, traženjem vlastitog identiteta i neočekivanim životnim preokretima.

Odrastajući u predgrađu Los Angelesa, Cranstonov život rano je obilježen nestabilnošću. Njegov otac, također glumac, nije uspio osigurati egzistenciju za obitelj te ih je napustio kada je Bryanu bilo tek jedanaest godina. Majka se, slomljena suprugovim odlaskom, okrenula alkoholu. Ostavljen da se snalazi sam, mladi Cranston razvio je vještinu zaobilaženja pravila i odgovornosti, zbog čega mu je ujak nadjenuo nadimak "Sneaky Pete", koji će desetljećima kasnije postati inspiracija za njegovu seriju. Bez čvrstih roditeljskih figura, on i brat Kyle tražili su uzore u autoritetima, što je Bryana odvelo u policijski program za mlade.

Činilo se da je karijera u policiji zacrtan put. Diplomirao je policijske znanosti na Los Angeles Valley Collegeu i planirao se pridružiti policiji Los Angelesa. No, sudbina je imala druge planove. Jedan izborni predmet, gluma, promijenio je sve.

Foto: Rocco Spaziani

​- U prvom tjednu trebao sam odglumiti scenu s vrlo atraktivnom djevojkom. U scenariju je pisalo: "Mladi par se ljubi na klupi u parku." Shvatio sam da dobro obavljen posao u ovom predmetu znači ljubiti se s njom i učiniti to uvjerljivim. To mi se nikad nije dogodilo na satovima policijskih znanosti - ispričao je kasnije.

Prije nego što se u potpunosti posvetio glumi, Cranston je s bratom krenuo na dvogodišnje putovanje motociklima diljem Sjedinjenih Američkih Država. S jedva nešto više od sto dolara u džepu, braća su radila usputne poslove kako bi preživjela. Posebno su im se isplativima pokazali putujući karnevali, gdje su zbog prirode posla uvijek tražili radnike. Ta odiseja nije bila samo avantura, već i ključno razdoblje sazrijevanja koje mu je dalo samopouzdanje i učvrstilo odluku da život posveti glumi. Putovanje je bilo ispunjeno nevjerojatnim iskustvima, a jedno od najbizarnijih dogodilo se dok su prespavali iza, kako su mislili, crkve.

​- Usred noći probudila nas je buka. Dva muškarca su izašla iz automobila i iz zgrade iznijela lijes. Bili smo prestrašeni, mislili smo da će nas sljedeće zgrabiti. Ujutro smo shvatili da nismo spavali iza crkve, nego iza mrtvačnice! - prisjetio se Cranston.

Foto: Instagram

Nakon povratka, Cranston je započeo svoju glumačku karijeru radeći u lokalnim kazalištima, snimajući reklame i pojavljujući se u manjim televizijskim ulogama. Jedna od zapaženijih bila je ona dr. Tima Whatleyja, zubara Jerryja Seinfelda u kultnoj seriji "Seinfeld". Ipak, pravi proboj dogodio se 2000. godine kada je dobio ulogu Hala, neurotičnog, ali simpatičnog oca u seriji "Malcolm u sredini". Ta mu je uloga donijela svjetsku prepoznatljivost i tri nominacije za nagradu Emmy, a Cranston se dokazao kao majstor komedije, spreman na sve za dobru scenu. Jednom je prilikom pristao nositi kostim prekriven s deset tisuća živih pčela, a jedina nezgoda dogodila se kada mu se jedna pčela zavukla u hlače.

Dok je "Malcolm" zacementirao njegov status kao vrhunskog komičara, uloga koja je uslijedila promijenila je sve. Godine 2008. Vince Gilligan, scenarist s kojim je surađivao na seriji "Dosjei X", ponudio mu je ulogu Waltera Whitea u novoj seriji "Breaking Bad". Cranstonova transformacija iz blagog profesora kemije u nemilosrdnog narko bossa Heisenberga smatra se jednim od najvećih glumačkih postignuća u povijesti televizije. Za tu je ulogu osvojio četiri nagrade Emmy, a serija je postala globalni kulturni fenomen.

​- Znam da će ta uloga biti prva rečenica u mojoj osmrtnici, i ponosan sam na to - izjavio je Cranston, svjestan da ga je upravo "Breaking Bad" lansirao u glumačku elitu i otvorio mu vrata Hollywooda, donijevši mu nominaciju za Oscara za film Trumbo te dvije prestižne kazališne nagrade Tony.

Unatoč svjetskoj slavi, Cranston je ostao čvrsto na zemlji, posvećen obitelji. Od 1989. godine u braku je s glumicom Robin Dearden, koju je upoznao na snimanju serije Airwolf na bizaran način – glumio je negativca koji joj je držao pištolj prislonjen na glavu. Zajedno imaju kćer Taylor, koja je također glumica. Strastveni je navijač Los Angeles Dodgersa, a s kolegom iz Breaking Bada, Aaronom Paulom, pokrenuo je uspješan brend mezcala "Dos Hombres". Nedavno je najavio da ove godine planira uzeti pauzu od glume kako bi proveo više vremena sa suprugom, preselivši se privremeno u Francusku gdje se planira posvetiti kuhanju i vrtlarstvu.