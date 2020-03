Od pop ikone do ikone radničke klase: Britney kao komunistica

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Glumica ne podržava izolaciju: 'Korona je kao obična prehlada'



Mnogi američki celebrityji nisu još uvijek svjesni ozbiljnosti globalne pandemije korona virusa ili samo misle kako su sigurni i ne tiče ih se. Glumica Vanessa Hudgens (31) ismijavala je isprva virus pa se morala ispričati, a zvijezda serije 'Izgubljeni', Evangeline Lilly (40), tvrdi kako je riječ o samo malo drugačijoj prehladi te da ne želi i ne namjerava potpuno promijeniti svoj život i navike odlaskom u karantenu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Broj zaraženih u SAD-u rapidno raste, a sve one s pravom zabrinute za vlastito zdravlje i zdravlje svojih bližnjih puno je više razveselila izjava nekadašnje pop zvijezde Britney Spears (38).

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Mar 23, 2020 at 12:42pm PDT

- Tijekom ovog vremena izolacije potrebna nam je povezanost više nego ikad. Nazovite voljene, napišite virtualna ljubavna pisma. Tehnologije poput virtualne komunikacije, streaminga i emitiranja dio su naše zajednice. Mi ćemo hraniti jedni druge, preraspodijeliti bogatstvo, štrajkati! - napisala je Britney na svom Instagramu u socijalističkom duhu i odmah pokrenula lavinu komentara i pošalica kako je slavna pjevačica ustvari komunist.

These Britney Spear Communist Memes do not disappoint. They're absolutely amazing. Thank you, Comrade Britney. pic.twitter.com/1p1f6k56g1