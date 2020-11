Od posjeta glazbene legende do ludih tuluma za prepričavanje

<p>Punih 30 godina nakon što je tog 23. studenog 1990. otvoren, Gjuro II još uvijek je sinonim za ponajbolje gradske partyje, o kojima se u nekim starijim vremenima tjednima i mjesecima pričalo. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Srušeno Sidro' </strong></p><p>Dražen Kokanović, Miroslav Balent Miki i Anton Petković Suljo dobili su u ruke vođenje Omladinskoga kluba 'Đuro Đaković', koji su ubrzo preimenovali u ovo ime po kojem će ga Zagrepčani znati sljedeća tri desetljeća. </p><p>Godinu dana su radili na uređenju da bi njihov klub izgledao kako su zamislili, a mnogi su to prepoznali. Najpoznatija anegdota i gostovanje u klubu svakako je ono glazbene legende <strong>Davida Byrnea</strong>, frontmena novovalnih ikoni Talking Heads, ali Gjuro II 'gorio' je gotovo svakog vikenda.</p><p>Potvrđuju to i raznorazne arhivske fotografije zabilježene kroz godine na adresi Medveščak 2. </p><p>Mnoga su poznata lica dolazila u Gjuro II, pogotovo nakon što su pokrenuli programe utorkom i četvrtkom. Legendarni 'Gjutorak' je trajao bez prekida čak deset godina. Tandem DJ-a bio je u to vrijeme Mario Kovač i Valter Gross Dabi, uz pomoć kolegice i light artistice Edite Drušković.</p><p>- Uh, koliko je tu sjajnih priča, sjećanje za cijeli život - dodao je Kokanović i otkrio kako bi uskoro o svemu trebala nastati i knjiga. Materijale je već počeo prikupljati Devčić, a iduće godine mogla bi biti gotova.</p>