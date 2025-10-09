Od The Bee Geesa do Brutalista, ovo je najgledanijih 10 filmova na SkyShowtime u Hrvatskoj

Platforma SkyShowtime donosi uzbudljiv presjek novih i starijih filmova, a mi vam otkrivamo koji naslovi su bili najgledaniji u Hrvatskoj prošloga tjedna. Kojim redom ćete ih gledati?

1. The Brutalist

Ova snažna drama prati vizionarskog arhitekta Lászla Totha koji nakon rata pokušava izgraditi novi život u Americi. Suočen s traumama prošlosti i izazovima nove sredine, László se upušta u suradnju s bogatim industrijalcem, ali cijena moći i nasljeđa je visoka. U glavnim ulogama su Adrien Brody i Felicity Jones.

SAD, 2024., Drama

2. Dog Man

Nakon nesreće na poslu, policijski pas i njegov vlasnik postaju jedno – Dog Man! Ova animirana avantura donosi urnebesne i dirljive trenutke dok Dog Man pokušava zaustaviti zlog mačka Peteyja i impresionirati svog šefa. Sinkronizirani glasovi uključuju Petea Davidsona i Rickyja Gervaisa.

SAD, 2025., Animacija

3. Nosferatu

Moderna gotička priča o opsesiji i strahu. Mladu ženu progoni mračni vampir, što dovodi do jezivih situacija. U glavnim ulogama su Lily-Rose Depp i Bill Skarsgård, a režiju potpisuje Robert Eggers.

SAD, 2024., Horor

4. Humane

Nakon ekološke katastrofe, čovječanstvo je prisiljeno smanjiti populaciju. Obiteljska večera eskalira kad otac odluči prijaviti se za državni program eutanazije. Triler koji istražuje moralne dileme modernog društva.

Kanada, 2024., Triler

5. September 5

Tijekom Olimpijskih igara u Münchenu 1972., američki sportski novinari neočekivano se nađu u središtu talačke krize. Film nudi napetu dramu inspiriranu stvarnim događajima.

Njemačka, 2024., Drama

6. Mad Dog and Glory

Nespretni policajac Wayne Dobie spašava život mafijašu, koji mu zauzvrat dodjeljuje društvo mlade konobarice. Komedija s Robertom De Nirom, Umom Thurman i Billom Murrayjem.

SAD, 1993., Komedija

7. French Girl

Engleski učitelj Gordon iz Brooklyna zaljubljuje se u Francuskinju, ali njihovu vezu testira nova prilika za posao i bivši dečko sa slavom kuhara. Romantična komedija sa Zachom Braffom i Vanessom Hudgens.

Kanada, 2024., Romantična komedija

8. Wolf Man

Bračni par odlazi na selo, ali ih napada nepoznata zvijer. Kako noć odmiče, suprug se počinje mijenjati na zastrašujuće načine. Horor s Christopherom Abbottom i Juliom Garner.

SAD, 2025., Horor

9. The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart

Dokumentarac o usponu legendarne grupe Bee Gees i evoluciji njihove glazbe kroz desetljeća.

SAD, 2020., Dokumentarni

10. Dragonheart: Vengeance

Mladi farmer Lukas, nakon što mu obitelj strada od napadača, kreće na put osvete uz pomoć zmaja i neustrašivog plaćenika. Fantastična avantura s Helenom Bonham Carter.

SAD, 2020., Fantazija