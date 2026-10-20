Od zatvora pa do olimpijskog plamena: Život Snoop Dogga luđi je od filmskih scenarija

Malo je glazbenika koji su tijekom karijere uspjeli izgraditi toliko neobičan imidž kao Snoop Dogg. Legendarni američki reper, poznat po opuštenom načinu govora, neizostavnim sunčanim naočalama, ljubavi prema marihuani i brojnim kontroverzama, danas slavi 55. rođendan. Od problema sa zakonom i optužbe za ubojstvo do kuhanja s Marthom Stewart, komentiranja Olimpijskih igara i nevjerojatnih poslovnih pothvata, njegov život već desetljećima izgleda poput scenarija za holivudsku komediju. Iako ga je svijet upoznao kao jednog od najpoznatijih gangsta repera, Snoop Dogg danas je mnogo više od glazbenika, a neke od najnevjerojatnijih situacija u njegovu životu teško bi izmislili i najmaštovitiji scenaristi.

Pravim imenom Calvin Cordozar Broadus Jr., Snoop Dogg rođen je 20. listopada 1971. godine u Long Beachu u Kaliforniji. Glazbenu karijeru započeo je početkom devedesetih, kada ga je otkrio legendarni producent Dr. Dre, s kojim je surađivao na albumu "The Chronic". Već njegov debitantski album "Doggystyle" iz 1993. godine postao je senzacija, a debitirao je na prvom mjestu američke ljestvice Billboard 200 s više od 800 tisuća prodanih primjeraka u prvom tjednu. Tijekom karijere objavio je niz uspješnih albuma i hitova poput "Gin and Juice", "Drop It Like It's Hot", "Beautiful" i "Sensual Seduction", surađivao s najvećim svjetskim zvijezdama te postao jedno od najprepoznatljivijih lica hip-hopa.

Iako se danas čini nezamislivim da ga netko zove drugačije, Snoop Dogg svoj umjetnički nadimak nije osmislio zbog glazbene karijere. Za njega je zaslužna njegova majka Beverly Tate, koja ga je još kao dječaka prozvala Snoopy jer ju je podsjećao na popularnog psa iz stripa "Peanuts". Nadimak ga je pratio tijekom odrastanja, a tijekom karijere koristio je i imena Snoop Doggy Dogg te Snoop Lion.

Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com

Prije nego što je postao jedna od omiljenih američkih televizijskih ličnosti, Snoop Dogg imao je ozbiljnih problema sa zakonom. Godine 1993. optužen je u slučaju ubojstva Philipa Woldemariama, kojeg je usmrtio njegov tjelohranitelj McKinley Lee. Suđenje je privuklo ogromnu medijsku pozornost, a 1996. godine obojica su oslobođena optužbe za ubojstvo. Cijelo iskustvo ostavilo je snažan trag na reperu, čiji je kontroverzni imidž dodatno učvrstila pjesma "Murder Was the Case".

Suradnja sa Snoop Doggom nije nimalo jeftina, a reper je 2022. godine u podcastu "Full Send" otkrio koliko naplaćuje gostovanje na tuđim pjesmama. Za samo 16 taktova, odnosno jednu rap dionicu, traži nevjerojatnih 250.000 dolara. Ako izvođač želi da se pojavi i u videospotu, mora izdvojiti dodatnih 250.000 dolara, čime ukupna cijena suradnje može dosegnuti pola milijuna dolara. Pritom je naglasio da za snimanje spota daje samo sat vremena.

Jedno od najneobičnijih prijateljstava u svijetu slavnih svakako je ono između Snoop Dogga i američke poduzetnice i televizijske kuharice Marthe Stewart. Njihovo druženje započelo je nakon njegovih gostovanja u njezinoj emisiji, a 2016. godine pokrenuli su zajednički kulinarski show "Martha & Snoop's Potluck Dinner Party". Dok je Martha demonstrirala kulinarsko umijeće, Snoop je svojim humorom i opuštenim pristupom zabavljao gledatelje. Njihovo prijateljstvo traje godinama, a postali su jedan od najneočekivanijih televizijskih dvojaca.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Posebnu pozornost privukao je i kada se okušao u ulozi naratora dokumentarnih snimki životinja. U emisiji "Jimmy Kimmel Live!" komentirao je prizore iz prirode u humorističnom segmentu "Plizzanet Earth", često potpuno zbunjen ponašanjem životinja. Njegovi komentari postali su toliko popularni da su obožavatelji pokrenuli peticiju kako bi postao službeni narator dokumentarne serije "Planet Earth". Iako ga se često povezuje s National Geographicom, nije bio službeni narator njihovih dokumentaraca, već je na svoj način komentirao snimke prirode u televizijskoj emisiji.

Da svoju pjesmu "Gin and Juice" shvaća vrlo ozbiljno, dokazao je 2018. godine kada je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda zbog pripreme divovskog koktela. Na festivalu BottleRock u Kaliforniji, zajedno s Warrenom G-jem i kuharom Michaelom Voltaggiom, pripremio je koktel od čak 550 litara. Za njegovo miješanje upotrijebili su 180 boca džina, 156 litara likera od marelice i više od stotinu litara soka od naranče, a golemi napitak ukrasili su slamkom i ružičastim suncobranom.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Jedan od najspektakularnijih trenutaka njegove karijere dogodio se 2012. godine na festivalu Coachella, kada je s Dr. Dreom nastupio uz digitalno rekonstruirani lik pokojnog Tupaca Shakura. Publika je ostala zapanjena prizorom legendarnog repera koji je izgledao kao da ponovno nastupa uživo, a Snoop je s njegovim virtualnim likom izveo pjesme "Hail Mary" i "2 of Amerikaz Most Wanted". Nastup je izazvao ogromnu pozornost svjetskih medija.

Snoop Dogg postao je i jedna od najvećih zvijezda Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, gdje je radio kao posebni dopisnik američke televizijske kuće NBC. Nosio je olimpijsku baklju, družio se sa sportašima i zabavljao milijune gledatelja svojim komentarima. Posebno je oduševio tijekom komentiranja dresurnog jahanja, kada je pokrete konja usporedio s hip-hop plesom. Njegov angažman bio je toliko uspješan da se u veljači ove godine vratio i na Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini d'Ampezzo.

Iako je jedan od najpoznatijih repera svih vremena, Snoop Dogg nikada nije osvojio Grammy, unatoč čak 17 nominacija. Ipak, njegov ormar s nagradama daleko je od praznog. Godine 1995. osvojio je American Music Award za omiljenog rap/hip-hop izvođača, a 2003. BET nagradu za najbolju suradnju zahvaljujući pjesmi "Beautiful" s Pharrellom Williamsom. Osvojio je i Billboardove nagrade, dok je 2022. dobio prestižni Primetime Emmy za najbolji televizijski specijal uživo, zahvaljujući nastupu u poluvremenu Super Bowla s Dr. Dreom, Eminemom, Mary J. Blige i Kendrickom Lamarom. Rad na olimpijskom programu NBC-ja donio mu je i dvije sportske nagrade Emmy.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Kada je 2018. godine dobio zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih, Snoop Dogg održao je govor koji je ubrzo postao viralan. Umjesto uobičajenog zahvaljivanja isključivo obitelji i suradnicima, reper je odlučio posebno zahvaliti samome sebi. Zahvalio si je na napornom radu, upornosti i činjenici da nikada nije odustao, a njegov govor nasmijao je okupljene i postao jedan od najpoznatijih trenutaka svečanosti.

Godine 2012. iznenadio je obožavatelje kada je nakon putovanja na Jamajku odlučio promijeniti umjetničko ime u Snoop Lion. Inspiriran rastafarijanskom kulturom, privremeno je napustio gangsta rap i posvetio se reggae glazbi. Pod novim imenom 2013. godine objavio je album "Reincarnated", a cijelo iskustvo zabilježeno je i u istoimenom dokumentarnom filmu.

Osim glazbe, velika strast mu je američki nogomet, zbog čega je 2005. godine osnovao Snoop Youth Football League, organizaciju koja djeci i mladima omogućuje bavljenje sportom. Reper se osobno uključivao u treniranje mladih sportaša, a više je puta isticao kako mu rad s djecom predstavlja jedno od najvećih zadovoljstava u životu.

Jedan od najvećih poslovnih obrata u njegovoj karijeri dogodio se 2022. godine, kada je kupio legendarnu diskografsku kuću Death Row Records, koja ga je početkom devedesetih proslavila. Glazbenik koji je nekoć bio jedan od najvažnijih izvođača te kuće gotovo tri desetljeća poslije postao je njezin vlasnik, čime je dodatno učvrstio status uspješnog poslovnog čovjeka.