Odlazak Hollywoodske ikone: Otkriveno je kako će izgledati pogreb Roberta Redforda

Hollywoodska ikona Robert Redford preminula je u utorak u 89. godini života, a ako je suditi po natpisima u medijima, posljednji ispraćaj neće biti nalik holivudskom.

Zvijezda filma Out Of Africa, koji je umro u svom domu u Utahu u snu, ostavio je konkretne upute za jednostavan pogreb samo za obitelj, tvrdi stranica Radaronline.com.

- Nema crvenih tepiha. Bez kamera. Nema holivudskog cirkusa. Obitelj traži privatnost - objavili su riječ osobe bliske obitelji Redford.

Redfordova supruga Sibylle, kćeri Shauna i Amy te sedmero unučadi 'okupit će se u planinama Utaha na skromnoj službi kako bi se oprostili od voljenog oca i djeda', dodali su.

Ova vijest dolazi nakon što je obitelj Paula Newmana odala počast Redfordu nakon njegove smrti.

Hollywoodske legende glumile su zajedno u filmovima Butch Cassidy and the Sundance Kid i The Sting, a Newmanova kći Nell njihov je odnos opisala kao 'filmsko prijateljstvo koje je preraslo u ozbiljnije prijateljstvo'.

Nell se također osvrnula na to kako je Redford 'dobro utjecao' na njezina oca u njihovom zajedničkom interesu za pitanja okoliša. Podsjetimo, Paul Newman je umro 2008. godine u dobi od 83 godine.