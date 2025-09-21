Obavijesti

BEZ POMPE

Odlazak Hollywoodske ikone: Otkriveno je kako će izgledati pogreb Roberta Redforda

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Actor Robert Redford arrives for the international premiere of The Old Man & the Gun at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto | Foto: MARK BLINCH/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Robert Redford preminuo je u utorak u 89. godini života, a iza sebe je ostavio konkretne upute za jednostavan pogreb samo za obitelj

Hollywoodska ikona Robert Redford preminula je u utorak u 89. godini života, a ako je suditi po natpisima u medijima, posljednji ispraćaj neće biti nalik holivudskom.

Zvijezda filma Out Of Africa, koji je umro u svom domu u Utahu u snu, ostavio je konkretne upute za jednostavan pogreb samo za obitelj, tvrdi stranica Radaronline.com.

- Nema crvenih tepiha. Bez kamera. Nema holivudskog cirkusa. Obitelj traži privatnost - objavili su riječ osobe bliske obitelji Redford.

Srce Hollywooda je utihnulo Hollywood tuguje za Robertom Redfordom: 'Otišao je genij, pomogao je stvoriti bolji svijet'
Hollywood tuguje za Robertom Redfordom: 'Otišao je genij, pomogao je stvoriti bolji svijet'

Redfordova supruga Sibylle, kćeri Shauna i Amy te sedmero unučadi 'okupit će se u planinama Utaha na skromnoj službi kako bi se oprostili od voljenog oca i djeda', dodali su.

Ova vijest dolazi nakon što je obitelj Paula Newmana odala počast Redfordu nakon njegove smrti.

Hollywoodske legende glumile su zajedno u filmovima Butch Cassidy and the Sundance Kid i The Sting, a Newmanova kći Nell njihov je odnos opisala kao 'filmsko prijateljstvo koje je preraslo u ozbiljnije prijateljstvo'.

Nell se također osvrnula na to kako je Redford 'dobro utjecao' na njezina oca u njihovom zajedničkom interesu za pitanja okoliša. Podsjetimo, Paul Newman je umro 2008. godine u dobi od 83 godine.

