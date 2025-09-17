Hollywood tuguje za Robertom Redfordom: 'Otišao je genij, pomogao je stvoriti bolji svijet'

Filmska industrija i ljubitelji sedme umjetnosti diljem svijeta opraštaju se od jedne od svojih najvećih ikona - glumca, redatelja i producenta Roberta Redforda, koji je preminuo u 89. godini u svom domu u Sundanceu. Vijest o njegovoj smrti odjeknula je poput groma u Hollywoodu i izazvala val tuge među njegovim kolegama i obožavateljima.

Legendarna glumica i pjevačica Barbara Streisand njegova partnerica iz nezaboravnog filma 'The Way We Were', tim je povodom na svojem Instagramu objavila vrlo dirljivu i emotivnu poruku kojom se prisjetila njihovih zajedničkih trenutaka...

- Svaki dan na snimanju filma Djevojka koju sam volio bio je uzbudljiv, intenzivan i čista radost. Bili smo takve suprotnosti: on je bio iz svijeta konja; ja sam bila alergična na njih! Ipak, stalno smo pokušavali saznati više jedno o drugome, baš kao i likovi u filmu. Bob je bio karizmatičan, inteligentan, intenzivan, uvijek zanimljiv. I jedan od najboljih glumaca ikada -napisala je.

- Posljednji put kad sam ga vidjela, kad je došao na ručak, razgovarali smo o umjetnosti i odlučili poslati jedno drugome naše prve crteže. Bio je jedinstven i toliko sam zahvalna što sam imala priliku raditi s njim. #RobertRedford - dodala je Streisand.

Marlee Matlin, dobitnica Oscara, na svom X profilu podsjetila je kako je Redford zaslužan za razvoj nezavisnog filma kroz festival Sundance.

- Naš film, CODA, privukao je pažnju svih zbog Sundancea. A Sundance se dogodio zbog Roberta Redforda. Genij je preminuo - poručila je.

Slavni pisac Stephen King istaknuo je Redfordovu važnost za generaciju filmaša.

- Robert Redford je preminuo. Bio je dio novog i uzbudljivog Hollywooda 70-ih i 80-ih. Teško je povjerovati da je imao 89 godina - napisao je.

Novinar Piers Morgan također je odao počast njegovom radu prisjećajući se slavnih uloga.

- RIP Robert Redford, 89. Jedna od najvećih filmskih zvijezda svih vremena. Prava holivudska legenda koja je glumila u toliko mojih omiljenih filmova: Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting, The Way We Were, All The President’s Men. Kakva karijera, kakav glumac, kakav tužan gubitak - naglasio je.

Autorica i aktivistica Marianne Williamson podsjetila je na njegov širi društveni angažman.

- Malo je ljudi u svom životu učinilo više za doprinos američkom društvu od Roberta Redforda. U područjima od filma do ekologije i politike, koristio je svoju ogromnu moć kako bi pomogao stvoriti bolji svijet - prisjetila se.

Oproštajne poruke stigle su i od drugih poznatih imena, uključujući Rosie O'Donnell, koja je u svojoj objavi naglasila koliko je Redford nadahnuo generaciju umjetnika. Filmska zajednica 'Film at Lincoln Center' oprostila se od Redforda ističući njegov utjecaj, opisavši ga kao 'pravu ikonu srebrnog platna i neumornog zagovornika mladih filmskih talenata.

Njegov rad, humanost i vizija oblikovali su suvremenu kinematografiju i otvorili vrata mnogim mladim umjetnicima. Od velikih filmskih hitova do stvaranja Sundance festivala, Redford je ostavio naslijeđe koje će živjeti kroz svaku generaciju filmaša i gledatelja koji će se i dalje nadahnjivati ​​njegovim djelom.

Foto: Paramount - Dino De Laurentiis