'Odred otpisanih 2' režirat će redatelj s upitnom prošlošću

Film 'Odred otpisanih' jedan je od rijetkih filmova iz novije produkcije studija Warner Bros. koji nije upitno dobro zaradio na kino blagajnama. No premda je bio financijski uspješan, i kritika i publika pokopali su film. Što je još čudnije, 'Odred otpisanih' dobio je jednog Oscara, iako niti 30% kritičara ne smatra da je film gledljiv.

Foto: Twitter/Screenshot2

Ipak, financijski uspjeh je taj koji goni studije naprijed, pa će se tako snimiti i nastavak tog filma. A na čelo drugog dijela nedavno je umjesto hvaljenog redatelja Gavina O'Connora (koji je otišao jer je njegov film bio presličan drugom superherojskom filmu kojeg razvija Warner Bros.) došao nitko drugi doli osramoćeni redatelj James Gunn.

On the Gavin O'Connor front in relation to SS2, hearing the story he had for the sequel ended up almost being identical to the BIRDS OF PREY story and when that film was given the go ahead to go before SQUAD 2, O'Connor grew frustrated and fell off project to do HAS BEEN instead