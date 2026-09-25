Održana je komemoracija za Jimmyja Stanića: Svoj Zagreb je volio najviše na svijetu...

Mnogobrojni prijatelji, kolege i suradnici okupili su se na komemoraciji za legendarnog hrvatskoga glazbenika Stjepana Jimmyja Stanića, koji je preminuo 30. kolovoza. Prisjetili su se njegova bogatog života, glazbenog puta, ali i njega kao čovjeka koji je desetljećima svojim humorom, energijom i prepoznatljivim baritonom uveseljavao publiku.

POGLEDAJTE KAKO JE BILO NA KOMEMORACIJI:

Među onima koji su se oprostili od Jimmyja bio je i njegov dugogodišnji prijatelj i kolega Drago Diklić, koji je ispričao kako je upravo Jimmy imao važnu ulogu u njegovu odlasku iz svijeta klasične glazbe u zabavnu glazbu. Na njegovoj maturalnoj zabavi upravo je Jimmy Stanić pjevao i zabavljao maturante.

- Jimmy je pjevao na mojoj maturalnoj zabavi i na neki način bio je povod da se ja počnem baviti zabavnom glazbom. On i Ivo Robić, moj stariji kolega, tako su utjecali na to da sam i ja krenuo tim putem - prisjetio se.

U emotivnom govoru prisjetio se i zajedničkih glazbenih trenutaka, ali i Jimmyjeva karaktera.

- Bio je izvanredan zabavljač. Uvijek je imao nove priče. Bio je divan čovjek. Svi smo ga voljeli i danas ga volimo - rekao je.

Drago Diklić prisjetio se dolaska jazz orkestra u Zagreb, kad se nakon jedne večeri dogodila situacija u kojoj je orkestru nedostajao basist, a Jimmy je, prema njegovim riječima, bio među onima koji su uskočili. Jimmyju je čak bila ponuđena mogućnost da ode u Ameriku i nastavi glazbeni put tamo, no on je to odbio.

- Rekao mi je 'Meni je to Amerika, Zagreb volim najviše na svijetu', odlučio je ostati ovdje - prisjetio se njegovih riječi Drago Diklić.

Jimmy je tako ostao vjeran Zagrebu, gradu u kojem je proveo gotovo cijeli svoj život i koji je bio neodvojiv od njegova identiteta.

- Nikad ga ne smijemo zaboraviti. Uvijek ću se sjećati tog divnog njegovog baritona, koji nije svakodnevan - poručio je njegov prijatelj i kolega Diklić.

Zagreb: Glazbenik Stjepan Jimmy Stanić | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Za kraj posvetio je emotivne stihove svom dragom prijatelju i legendarnom glazbeniku.

- Simfonija, pjesme i muzika razna, nekome su melem, a nekome kazna. Život prolazi, a ostaju djela. Neka je vječna slava našem dragom geniju Staniću - završio je Drago Diklić.