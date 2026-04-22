Oduševio ju gestom: Svjetski poznati violinist rasplakao djelatnicu hotela u Zagrebu

Svjetski poznati violinist, skladatelj i dirigent Guy Braunstein sinoć je u Lisinskom nastupio sa Zagrebačkim solistima. Pridružila im se i solistica i skladateljica Gili Schwarzman. Dok je boravio u Hrvatskoj razveselio je djelatnicu hotela u kojem voli boraviti kada je u Zagrebu.

Sve to podijelili su na društvenim mrežama Zagrebački solisti.

- Guy Braunstein ganuo je djelatnicu hotela u kojem voli boraviti kad je u Zagrebu. Nedavno se udala, a kolege su to podijelile sa slavnim gostom i ubrzo je s violinom u rukama čestitao na svoj način te izmamio suze radosnice. Čestitke i od Zagrebačkih solista - napisali su.

Inače, Guy je rođen u Tel Avivu, školovan kod vrhunskih pedagoga u Izraelu i New Yorku. Najmlađi je koncertni majstor u povijesti Berlinske filharmonije postao 2000. godine. Tamo je oblikovao zvuk jednog od najvažnijih orkestara na svijetu.

Danas nastupa kao solist i dirigent te surađuje s vodećim orkestrima i glazbenicima.