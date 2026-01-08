Obavijesti

Show

Komentari 0
VEĆ TRADICIONALNO

Poslušajte ih na zagrebačkom Dolcu: Koncert Zagrebačkih solista za građane u subotu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Poslušajte ih na zagrebačkom Dolcu: Koncert Zagrebačkih solista za građane u subotu
6
Foto: Ivan Mihaljevic UNIMEDIA

Kultni gradski ansambl tradicionalno u siječnju obilježava godišnjicu svog prvog koncerta 1954. godine. Ovogodišnji koncert posvetit će i obilježavanju 120 godina rođenja Borisa Papandopula

Admiral

Zagrebački solisti obilježavaju 72. godinu djelovanja i u subotu 10. siječnja u zatvorenom dijelu tržnice Dolac od 12 sati održat će tradicionalni besplatni mini koncert za građane.

Foto: Ivan Mihaljevic UNIMEDIA

Kultni gradski ansambl tradicionalno u siječnju obilježava godišnjicu svog prvog koncerta 1954. godine. Ovogodišnji koncert posvetit će i obilježavanju 120 godina rođenja hrvatskog skladatelja i dirigenta Borisa Papandopula.

POSVETA VELIKANU Zagrebački solisti svirat će na Sceni Amadeo u čast glazbene legende Arsena Dedića...
Zagrebački solisti svirat će na Sceni Amadeo u čast glazbene legende Arsena Dedića...
Foto: Ivan Mihaljevic UNIMEDIA

Kultni ansambl koji je 80-ih imao najprodavaniji album klasične glazbe u svijetu, ljubimci španjolskog kraljevskog dvora za koje se u Beču kaže: 'ako želite slušati Mozarta idite u Zagreb' već nekoliko godina poklanjaju i koncerte građanima te sviraju na ulicama Zagreba i Hrvatske.

Foto: Ivan Mihaljevic UNIMEDIA

Ansambl Zagrebačkih solista osnovan je 1953. godine u okviru Radio Zagreba, a svoj prvi koncert održali su 1954. pod umjetničkim vodstvom glasovitoga violončelista Antonija Janigra. Snimili su više od sedamdeset nosača zvuka, i to za kompanije poput kuća Vanguard, EMI, ASV, Eurodisc, Melodia, Hispa-vox, Pickwick i Croatia Records.

Foto: Ivan Mihaljevic UNIMEDIA

Od zadnjih izdanja ističe se nosač zvuka s djelima Ernesta Cordera, a koji je i nominiran za nagradu Latin Grammy. Zagrebačkim solistima dodijeljene su mnoge visoke nagrade i priznanja, među kojima se ističu: prva nagrada u Mar del Plati (za album Koncerti 18. stoljeća), Medalja Pablo Casals, Medalja Elisabeth Sprague Coolidge (za izvođenje suvremene glazbe).

Foto: Ivan Mihaljevic UNIMEDIA

Tijekom Domovinskoga rata Zagrebački solisti održali su sedamdesetak dobrotvornih koncerata (za grad Dubrovnik, za porušene glazbene škole u Hrvatskoj, srušenu zgradu HNK u Osijeku, Dječju bolnicu Zagreb, za brojne razorene hrvatske spomenike i dr.), a izveli su i velik broj svečanih koncerata povodom predstavljanja nove hrvatske države. U proljeće 2021. su održali prvi koncert na potresom pogođenom području za razrušenu Glazbenu školu Frana Lhotke u Sisku. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Antonio Agostini više nije dio serije 'Divlje pčele'. Oglasio se
KRATKO POTVRDIO

Antonio Agostini više nije dio serije 'Divlje pčele'. Oglasio se

Agostini je u seriji 'Divlje pčele' utjelovio Marka Vukasa, buntovnog mladića koji je u vječnoj potrazi za roditeljskom potvrdom i ljubavi
U 'Život na vagi' ušla je sa 142 kilograma: Ovako sada izgleda mnogima omiljena Mare
VELIKA PROMJENA

U 'Život na vagi' ušla je sa 142 kilograma: Ovako sada izgleda mnogima omiljena Mare

Marija Bartulović (25) iz Blaca jedna od omiljenijih natjecateljica devete sezone showa 'Život na vagi', nakon izlaska iz showa živi punim plućima, a svoje doživljaje i promjene redovito dijeli s pratiteljima na Instagramu.
Vrijeđala kolege misleći da je mikrofon ugašen. HRT: Žao joj je, nazvala ih je da se ispriča
IZAZVALA BURU REAKCIJA

Vrijeđala kolege misleći da je mikrofon ugašen. HRT: Žao joj je, nazvala ih je da se ispriča

Voditeljica Drugog programa Hrvatskoga radija Sabina Jaganjac izazvala je buru reakcija nakon što je zbog uključenog mikrofona u eter otišao njezin privatni razgovor u kojem je kritizirala nagradnu igru svoje kuće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026