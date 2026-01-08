Kultni gradski ansambl tradicionalno u siječnju obilježava godišnjicu svog prvog koncerta 1954. godine. Ovogodišnji koncert posvetit će i obilježavanju 120 godina rođenja Borisa Papandopula
Poslušajte ih na zagrebačkom Dolcu: Koncert Zagrebačkih solista za građane u subotu
Zagrebački solisti obilježavaju 72. godinu djelovanja i u subotu 10. siječnja u zatvorenom dijelu tržnice Dolac od 12 sati održat će tradicionalni besplatni mini koncert za građane.
Kultni gradski ansambl tradicionalno u siječnju obilježava godišnjicu svog prvog koncerta 1954. godine. Ovogodišnji koncert posvetit će i obilježavanju 120 godina rođenja hrvatskog skladatelja i dirigenta Borisa Papandopula.
Kultni ansambl koji je 80-ih imao najprodavaniji album klasične glazbe u svijetu, ljubimci španjolskog kraljevskog dvora za koje se u Beču kaže: 'ako želite slušati Mozarta idite u Zagreb' već nekoliko godina poklanjaju i koncerte građanima te sviraju na ulicama Zagreba i Hrvatske.
Ansambl Zagrebačkih solista osnovan je 1953. godine u okviru Radio Zagreba, a svoj prvi koncert održali su 1954. pod umjetničkim vodstvom glasovitoga violončelista Antonija Janigra. Snimili su više od sedamdeset nosača zvuka, i to za kompanije poput kuća Vanguard, EMI, ASV, Eurodisc, Melodia, Hispa-vox, Pickwick i Croatia Records.
Od zadnjih izdanja ističe se nosač zvuka s djelima Ernesta Cordera, a koji je i nominiran za nagradu Latin Grammy. Zagrebačkim solistima dodijeljene su mnoge visoke nagrade i priznanja, među kojima se ističu: prva nagrada u Mar del Plati (za album Koncerti 18. stoljeća), Medalja Pablo Casals, Medalja Elisabeth Sprague Coolidge (za izvođenje suvremene glazbe).
Tijekom Domovinskoga rata Zagrebački solisti održali su sedamdesetak dobrotvornih koncerata (za grad Dubrovnik, za porušene glazbene škole u Hrvatskoj, srušenu zgradu HNK u Osijeku, Dječju bolnicu Zagreb, za brojne razorene hrvatske spomenike i dr.), a izveli su i velik broj svečanih koncerata povodom predstavljanja nove hrvatske države. U proljeće 2021. su održali prvi koncert na potresom pogođenom području za razrušenu Glazbenu školu Frana Lhotke u Sisku.
