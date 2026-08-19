Oglasio se redatelj otkazane predstave s Trifunovićem: Primitivna i djetinjasta reakcija

Predstava 'Ljudi odozgo' sa srpskim glumcem Sergejom Trifunovićem trebala je 8. rujna gostovati u Osijeku, no otkazana je nakon poziva na bojkot. Predstava se trebala održati u Kulturnom centru Osijek, u Koncertnoj dvorani Franjo Krežma, a službeni razlog otkazivanja zasad nije objavljen.

Nakon otkazivanja na Instagramu se oglasio redatelj predstave Patrik Lazić.

"Gostovanje predstave 'Ljudi odozgo' u Osijeku ekspresno je otkazano jer u njoj igra Sergej Trifunović, i to niti 24 sata nakon statusa izvjesnog M. M. koji je pozvao braniteljske udruge i građane da mu otkažu gostoprimstvo. O Sergejevim ranijim izjavama možemo misliti ovako ili onako, ali otkazivati gostoprimstvo svakome tko na bilo koji način dovodi u pitanje ili se kritički odnosi prema nekom dijelu hrvatskog identiteta primitivna je i djetinjasta reakcija koja ne emitira zrelost i odlučnost, već strah od suočavanja sa onima koji o nama ne misle nužno kao mi", napisao je Lazić na svom Instagram Storyju.

Foto: instagram

Lazić se u postu dotakao i nedavnog otkazivanjem koncerta Jelene Karleuše u Vodicama, ističući kako je ispravno rješenje argumentirana rasprava.

"Ja bih, na njihovom mjestu, baš srdačno dočekao i Karleušu i Sergeja, pokazao im sve ljepote Vodica i Osijeka, odveo ih na najbolju morsku i riječnu ribu, a onda ih pozvao, na primjer, kod Ace Stankovića u 'Nedjeljom u dva' da se argumentirano porazgovara o 'dijalektu srpskog jezika', 'crnim uniformama' i srodnim temama. Tada bismo bili pobjednici, a ovako se pobjednici plaše Karleuše, Sergeja i Bajage", zaključio je objavu.

Podsjetimo, Trifunovićev dolazak u Osijek već je ranije izazvao reakcije. U pozivu na bojkot predstave navodilo se da je glumac 'javno, bez imalo srama, najvulgarnije vrijeđao hrvatsku policiju, državu i njezine institucije'. Inicijatori bojkota dodali su i da je Trifunović tijekom postupaka pred hrvatskim institucijama 'pokazivao izostanak poštovanja prema zakonu i državi'.

Trifunović je dospio u fokus javnosti i u rujnu 2023. godine zbog niza incidenata u Splitu. Nakon što je kažnjen zbog više prekršaja, na društvenim mrežama objavio je uvredljive poruke na račun hrvatske policije. Optužio je policajce da su od njega 'iznudili' više od tisuću eura te ih je vrijeđao.