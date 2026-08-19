Ipak neće igrati! Otkazali su predstavu Sergeja Trifunovića u Osijeku nakon poziva na bojkot

Gostovanje srpskog glumca Sergeja Trifunovića u Osijeku s predstavom 'Ljudi odozgo', najavljeno za 8. rujna, otkazano je nakon poziva na bojkot. Predstava se trebala održati u Kulturnom centru Osijek, u Koncertnoj dvorani Franjo Krežma, a službeni razlog otkazivanja zasad nije objavljen.

Na stranici sustava za prodaju ulaznica Entrio uz događaj sad stoji oznaka 'OTKAZANO'.

- Povrat novca za ulaznice kupljene karticom bit će automatski izvršen najkasnije u roku od mjesec dana od planiranog početka događaja - stoji u objavi.

Trifunovićev dolazak u Osijek već je ranije izazvao reakcije. U pozivu na bojkot predstave navodilo se da je glumac 'javno, bez imalo srama, najvulgarnije vrijeđao hrvatsku policiju, državu i njezine institucije'. Inicijatori bojkota dodali su i da je Trifunović tijekom postupaka pred hrvatskim institucijama 'pokazivao izostanak poštovanja prema zakonu i državi'.

Na najavljeno gostovanje reagirao je i Ante Đapić, predsjednik Upravnog vijeća Kulturnog centra Osijek. Poručio je da se neugodno iznenadio kad je doznao da bi Trifunović 8. i 9. rujna trebao gostovati u prostoru Kulturnog centra.

- Srpski glumac ili što već. Nije potrebno posebno isticati kakav odnos prema Hrvatskoj ima dotični, kojemu je jedno vrijeme bio i zabranjen boravak u Republici Hrvatskoj. Kao predsjednik Upravnog vijeća KC-a u Osijeku, dužan sam obavijestiti javnost da ni ja, ni bilo koji član vijeća nismo znali za iznajmljivanje prostora Trifunoviću, što uostalom i nije naša zadaća - poručio je Đapić.

Beograd: Promocija nove RTS-ove serije "Sablja" | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Trifunović je dospio u fokus javnosti i u rujnu 2023. godine zbog niza incidenata u Splitu. Nakon što je kažnjen zbog više prekršaja, na društvenim mrežama objavio je uvredljive poruke na račun hrvatske policije. Optužio je policajce da su od njega 'iznudili' više od tisuću eura te ih je vrijeđao.

- Nadam se da ćete od tih para sašiti sebi lepe, crne uniforme po uzoru na Francetićeve, i da će vaše majke na koje se ovom prilikom poserem po članovima 5, 17 i 36 biti konačno zadovoljne svojom primitivnom kopiladi - objavio je tom prilikom na društvenim mrežama.