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NEVRIJEME U MALIBUU

Posljedice uragana: Ogromna jama guta 10,5 milijuna dolara vrijednu vilu Nicolasa Cagea

Piše Magdalena Mucić,
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Posljedice uragana: Ogromna jama guta 10,5 milijuna dolara vrijednu vilu Nicolasa Cagea
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Foto: PA/Profimedia
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Snažni valovi i visoka plima izazvali su urušavanje prilaza kućama na plaži u Malibuu, među kojima je i 10,5 milijuna dolara vrijedna vila glumca Nicolasa Cagea. Hitne službe utrkuju se s dolaskom nove plime

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Snažni valovi i visoka plima izazvali su urušavanje prilaza kućama na plaži u Malibuu, među kojima je i 10,5 milijuna dolara vrijedna vila glumca Nicolasa Cagea.

Nicolas Cage’s $10.5M Malibu beachfront mansion rocked by a massive SINKHOLE!
Foto: CLTN
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Po pisanju New York Posta, za pet kuća izdana je crvena oznaka koja zabranjuje ulazak, a među njima je i Cageova vila. PageSix javlja da je rupa koja se otvorila pred glumčevom vilom velika 9x9 metara. U urušavanju nitko nije ozlijeđen, tvrde lokalni mediji, a po skelama koje su postavljene oko Cageove vile, čini se kako je u tijeku renovacija. Grad Malibu u utorak navečer proglasio je izvanredno stanje dok se nadležni i dalje pokušavaju nositi s golemom jamom. 

- Na snazi je nalog za evakuaciju svih pogođenih nekretnina. Zamjenici šerifa osobno su obavijestili stanovnike, a izdano je i digitalno upozorenje - navodi se u priopćenju. Hitne službe užurbano pokušavaju zatrpati rupu prije no što stigne nova plima i potencijalno odnese još više tla. Rano jutros otkriveno je i oštećenje na cijevima prirodnog plina, no ono je brzo sanirano. 

Nicolas Cage’s $10.5M Malibu beachfront mansion rocked by a massive SINKHOLE!
Foto: CLTN
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Olujno nevrijeme koje je u utorak pogodilo obalni dio Los Angelesa, posljedica je ostataka uragana Marie, javlja New York Post. Cage je kuću od 370 kvadrata kupio 2024. godine, nalazi se tik uz ocean, ima spektakularan pogled i privatnu krovnu terasu. 
 

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