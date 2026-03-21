Oklahoma se oprašta od Chucka Norrisa, oglasio se i Trump

Carlos Ray Norris, svijetu poznat kao Chuck Norris, rođen je 10. ožujka 1940. u gradiću Ryan u Oklahomi. Njegov put od skromnog dječaka do globalne superzvijezde u toj saveznoj državi smatraju utjelovljenjem američkog sna i lokalnog duha - discipline, vjere i domoljublja. Nakon vijesti o njegovoj smrti, Oklahoma se s posebnim ponosom prisjeća svog sina. U muzeju OK Pop u Tulsi, gdje se čuvaju rekviziti iz njegove karijere, ističu koliko je bio važan za američku kulturu.

Među izlošcima se nalaze i kostimi iz serije 'Walker, teksaški rendžer', uključujući i par hlača s posebnom etiketom: 'fighting pants' (borbene hlače), dizajniranih da mu omoguće izvođenje njegovih legendarnih kružnih udaraca pred kamerama.

​- Neke od najdražih uspomena s ocem vežu me uz gledanje starih serija, a 'Walker, teksaški rendžer' bila je jedna od onih koje smo gledali svaku večer - izjavio je ravnatelj muzeja Jake Krumwiede, dodavši kako je Norris bio više od filmske zvijezde.

- On je uistinu bio posljednji američki narodni heroj. Bio je poseban i neizmjerno nam je žao što nas je napustio. -

Norrisova ostavština trajno je zabilježena i na Šetalištu slavnih ispred povijesnog kina Circle u Tulsi, gdje je bio jedan od prvih Oklahomljana koji su dobili svoju zvijezdu kao priznanje za doprinos filmskoj industriji.

Posljednji pozdrav iz Bijele kuće

Chuck Norris nikada nije skrivao svoja konzervativna stajališta te je bio dugogodišnji i utjecajni pristaša Republikanske stranke. Tijekom godina podržao je nekoliko predsjedničkih kandidata, a posebno je bio glasan u potpori Donaldu Trumpu, kojeg je javno podržao u kampanjama 2016., 2020. i 2024. godine.

Vijest o Norrisovoj smrti zatekla je i američkog predsjednika, koji je ispred Bijele kuće u kratkom razgovoru s novinarima izrazio iskreno iznenađenje i žalost. Kad su ga obavijestili o smrti glumca, Trump je zastao i upitao: 'Oh, zar je?'.

​- Bio je sjajan tip. Bio je stvarno čvrst momak. Niste se željeli boriti s njim - rekao je Trump.

​- Sjajan tip i sjajan podupiratelj. Wow, to je baš šteta. Prenesite njegovoj obitelji moje najdublje poštovanje. Velik čovjek - dodao je predsjednik, odajući počast čovjeku kojeg je smatrao prijateljem i američkim herojem.

Za svijet simbol snage, za obitelj srce

Podsjetimo se, Norris je preminuo u četvrtak ujutro na svom domu na Havajima, okružen obitelji, samo dan nakon što je hitno hospitaliziran. U dirljivoj objavi obitelj je potvrdila njegov odlazak. 'Za svijet je bio majstor borilačkih vještina, glumac i simbol snage. Za nas je bio posvećen suprug, pun ljubavi otac i djed, nevjerojatan brat i srce naše obitelji', stoji u priopćenju u kojem su zamolili za privatnost. Iza sebe je ostavio suprugu Genu, petero djece i brojne unuke, koji su putem društvenih mreža podijelili emotivne oproštaje.

Njegova smrt potaknula je i novu lavinu 'činjenica o Chucku Norrisu' na društvenim mrežama, gdje su se obožavatelji oprostili uz humor koji je i sam glumac cijenio, poput dosjetke: 'Chuck Norris nije umro, on je samo otišao kući.