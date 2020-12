S obzirom na to da je ispred nas blagdansko izdanje showa 'Tvoje lice zvuči poznato' nedjeljna večer bit će ispunjena božićnim hitovima domaće i strane glazbene scene, ponekom premijerom kao i nastupom iznenađenja. Petnaesta emisija posljednja je prilika da natjecatelji izbore ulazak u finale, nakon čega ćemo u sljedećoj emisiji saznati pobjednika ove sezone.

Gljiva je Mariju Valentiću dodijelila da uđe u izdanje Hall i Oatsa. Na pozornici će utjeloviti obojicu i otpjevati veliki i dobro poznati božićni hit, 'Jingle Bell Rock'.

- Bit će to glumački izazov, darivat ću sam sebe. Bit će to izazovno - rekao je Mario.

Opušteno u elegantnom odijelu na pozornici će Fabijan Pavao Medvešek utjeloviti Placida Dominga i u blagdanskom raspoloženju otpjevati božićni klasik 'Silent Night, Holy Night'.

- Posebno je to što je pjesmu izveo toliko nježno i moćno. Samo da dotaknem taj dio i mogu stvoriti posebnu večer - rekao je Fabijan koji će rekonstruirati nastup Placida Dominga iz katedrale u New Yorku.

Neda Parmać ovoga će puta na pozornicu blagdansko raspoloženje donijeti pjesmom 'Jingle Bells' u izdanju Gwen Stefani.

- Čak su mi rekli da sličim na Gwen - rekla je Neda komentirajući izbor gljive: 'Planiram izaći kao poklončić i razmotati se za vas'.

Istaknula je kako je mislila da zna riječi ove pjesme, ali je Gwen napisala dodatne riječi pa je pjesmu morala učiti iznova.

Megapopularnog Kanađanina Justina Biebera u božićnoj verziji utjelovit će Lana Klingor Mihić, u jednoj, kako ona kaže - 'dječačkoj, razigranoj, onako malo začuđujućoj izvedbi'.

- Meni je Justin Bieber dobar u svakoj fazi. Vokalno mi tu uopće ne možemo razgovarati u bilo kakvom kontekstu koji bi vukao na loše. On je izniman vokal, s izvrsnim visinama i dubinama. On se kreće na sceni, ima taj pokret u sebi. Meni je on top - rekla je Lana.

- Drago mi je što sam dobila jednog tako dobrog i kvalitetnog pop izvođača za Božić. U ovoj pjesmi teško da imaš vremena uzeti zraka. On sjajno pleše, super pjeva, dobro se ponaša na pozornici, ima stav malo 'from the hood' - dodala je.

Ne propustite ni ostale natjecatelje koji će pod svjetlima pozornice dati sve od sebe da u show unesu odličnu blagdansku atmosferu. Lu Jakelić gledat ćemo transformiranu u Olivera Dragojevića, a Siniša Ružić interpretirat će božićni hit Petra Graše.

U cipelice australske pjevačice Kylie Minogue ući će Marko Braić, dok će se Marina Orsag ovoga puta transformirati u Roda Stewarta.

Atmosferu će dodatno zagrijati članice žirija Nives Celzijus (38) i Indira Levak (47) koje će 'osvanuti' u crvenom izdanju, a u prvom planu će biti njihovi bujni dekoltei.