Olga Pakalović i Vladimir Tintor komentirali početke 'Kumova'

Uoči povratka serije „Kumovi“, Olga Pakalović i Vladimir Tintor, gledateljima poznati i kao Vesna i Aljoša Gotovac, vratili su se pet godina unatrag, na sami početak serije koja je u međuvremenu postala domaći televizijski fenomen. Pogledali su svoju prvu zajedničku glumačku probu i prisjetili se vremena kada je sve tek počinjalo: od prvog susreta i castinga do prvih zajedničkih scena.

Kako danas gledaju na svoje glumačke početke i jesu li mogli naslutiti da će „Kumovi“ postati toliko uspješni? U videu su se osvrnuli na svoje prve dojmove, prisjetili se zanimljivih trenutaka sa snimanja i podijelili neke od anegdota koje su obilježile njihov put kroz seriju. Posebno su se dotaknuli i onoga što im „Kumovi“ danas znače, kao i odnosa s likovima koje već godinama donose na male ekrane.

Prisjećajući se prvog susreta pred kamerama, Olga i Vladimir složili su se da su odmah „kliknuli“, a njihova je zajednička energija prisutna i danas. „Oduševilo me što je došao netko tko konačno na isti način shvaća glumu i ritam scene – gdje stati, gdje nekome dati značaj…“, rekao je Vladimir, a Olga je dodala: Ova nas je scena sparila svjetski. Baš smo muž i žena! Najbolje se osjećam kad je tu.“

Vladimir se prisjetio i trenutka kada je doznao da bi upravo Olga mogla biti njegova partnerica u seriji. „Kad sam došao u uži izbor, nisam znao tko će biti partnerica. Olgu sam samo znao iz viđenja. Došao sam na casting, otvorio vrata i ugledao nju. Baš mi je to bilo fora, nisam očekivao! Kakva čast…“ prisjetio se glumac. Olga Pakalović prisjetila se i kako je uopće došlo do njezina dolaska u „Kumove“. Na probno snimanje došla je tek na poziv produkcije, kako bi zajedno s Vladimirom odradila scenu. „Ja nisam htjela snimati, mislila sam da to nije period života u kojem ću ja snimati. Zvali su me da dođem s Vladimirom samo da nešto vide. Nisam ja dobila ulogu, odbila sam je. I onda nakon te probe rekla sam: 'Ma, okej.' Prva sezona, druga, treća… i sad bih da traje dovijeka! Jako sam zahvalna na tom poklapanju situacije i volim 'Kumove'!“, rekla je Olga.

Foto: NOVA TV

Oboje su priznali kako na početku nisu očekivali da će serija postići toliki uspjeh i trajati godinama. „Po iskustvu gledanja drugih serija, mislio sam da će to biti sezona i pol, dvije“, otkrio je Vladimir. Olga pak ističe kako joj je posebno drago što su gledatelji prepoznali upravo ono što „Kumove“ čini posebnima: „Jako mi je drago što se prepoznala ljubav prema Kumovima. Kumovi su dio svakodnevice ljudi. Oni su unutra. Likovi su svi sivi, imaju mane i vrline i jako je živo. Jako mi je drago što je Nova TV to prepoznala u smislu: 'Dajte narodu ono što voli.' Mene nije umorilo, a puno manje stvari jesu“, priznala je Pakalović.

Na pitanje čiju bi ulogu, osim svoje, voljeli nakratko zaigrati, Olga Pakalović bez puno razmišljanja izdvojila je Ivku. „Ivka ima sto slojeva“, rekla je, istaknuvši kako bi joj bilo zanimljivo zaviriti u lik koji skriva toliko različitih slojeva. „Meni pada na pamet Vinko, ali ne mogu to reći jer ne bih nikada mogao tako dobro kao on“ – dodao je Tintor.

Foto: NOVA TV

Govoreći o tome što „Kumove“ čini posebnima, oboje ističu njihovu toplinu, jednostavnost i prepoznatljiv humor. Upravo su im, kažu, gledatelji često najbolji dokaz za to. „Moja tetka Mare ista Ivka“, ili „Kako ti s tim Vinkom, takav je i moj brat“, samo su neki od komentara koje čuju od prolaznika koje sretnu, a koji pokazuju koliko su likovi Zaglava bliski i prepoznatljivi gledateljima. Pratite i dalje „Kumove“ jer se vraćaju uskoro s novim epizodama!