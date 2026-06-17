Mette-Marit, norveška princeza, uspješno je podvrgnuta transplantaciji pluća i oporavlja se od zahvata, priopćio je ured kraljevske obitelji
Omiljena norveška princeza završila na transplantaciji pluća
Pedesetdvogodišnjoj supruzi nasljednika norveškog prijestolja Haakona 2018. godine dijagnosticirana je plućna fibroza, kronična bolest koja uzrokuje ožiljke na plućima i dovodi do smanjenog unosa kisika.
Sveučilišna bolnica u Oslu 5. lipnja izjavila je da je Mette-Marit stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća nakon značajnog pogoršanja zdravlja koje joj je vjerojatno dalo samo godinu dana života bez operacije.
"Kao i svi novotransplantirani pacijenti, princeza će ostati u bolnici još nekoliko tjedana", rekao je profesor Are Holm iz Sveučilišne bolnice u Oslu u izjavi koju je dostavila palača.
Prijestolonasljednik Haakon u prosincu je rekao da je obitelj primijetila promjenu u Mette-Maritinu stanju i da joj je disanje sve teže.
Premijer Jonas Gahr Stoere pohvalio je princezu što je otvoreno govorila o svojem stanju i rekao da bi to moglo pomoći drugima koji pate od sličnih problema.
Mette-Marit imala je 25 godina, bila je obična građanka i neudana samohrana majka kada je upoznala Haakona na glazbenom festivalu 1999. godine, što je bio početak neočekivane kraljevske romanse koja je počela medijskom pompom i na kraju osvojila većinu javnosti.
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