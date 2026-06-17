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ZBOG KRONIČNE BOLESTI

Omiljena norveška princeza završila na transplantaciji pluća

Piše HINA,
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Omiljena norveška princeza završila na transplantaciji pluća
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Foto: Jens Kalaene/DPA - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Mette-Marit, norveška princeza, uspješno je podvrgnuta transplantaciji pluća i oporavlja se od zahvata, priopćio je ured kraljevske obitelji

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Pedesetdvogodišnjoj supruzi nasljednika norveškog prijestolja Haakona 2018. godine dijagnosticirana je plućna fibroza, kronična bolest koja uzrokuje ožiljke na plućima i dovodi do smanjenog unosa kisika.

Sveučilišna bolnica u Oslu 5. lipnja izjavila je da je Mette-Marit stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća nakon značajnog pogoršanja zdravlja koje joj je vjerojatno dalo samo godinu dana života bez operacije.

"Kao i svi novotransplantirani pacijenti, princeza će ostati u bolnici još nekoliko tjedana", rekao je profesor Are Holm iz Sveučilišne bolnice u Oslu u izjavi koju je dostavila palača.

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Foto: Jens Kalaene/DPA - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Prijestolonasljednik Haakon u prosincu je rekao da je obitelj primijetila promjenu u Mette-Maritinu stanju i da joj je disanje sve teže.

Premijer Jonas Gahr Stoere pohvalio je princezu što je otvoreno govorila o svojem stanju i rekao da bi to moglo pomoći drugima koji pate od sličnih problema.

Mette-Marit imala je 25 godina, bila je obična građanka i neudana samohrana majka kada je upoznala Haakona na glazbenom festivalu 1999. godine, što je bio početak neočekivane kraljevske romanse koja je počela medijskom pompom i na kraju osvojila većinu javnosti.

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