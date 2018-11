On je kreten koji krade: Je li to Morricone rekao o Tarantinu?

Kada je u igri Quentin Tarantino, drama nikada ne staje. Najnovija vezana uz njega je ona s legendarni talijanski skladateljem Enniom Morriconeom, koji je navodno izrekao poprilično neugodne izjave o njemu, da bi na koncu kompozitor u potpunosti porekao kako je išta od izrečenog izjavio.

Prije četiri godine, tijekom 2015., Morricone je skladao zvučnu podlogu za film 'Mrska osmorka' Quentina Tarantina. Bio je to njegov prvi western u 40 godina i čim je soundtrack došao do ušiju recenzenata jasno je bilo da će skladatelj pokupiti mnoge nagrade za to djelo. Tako je i bilo, pa je Morricone za glazbu u tom filmu osvojio i svojeg prvog Oscara.

Međutim, premda mu je rad s Tarantinom donio tu priželjkivanu nagradu, Morricone je ustvrdio da nema osobito dobre uspomene na provedeno vrijeme s Tarantinom, a niti o dodjeli Oscara navodno nije imao lijepe stvari za reći.

- Priča bez razmišljanja, sve radi u posljednjem trenutku. Nema pojma. Nazove te iznenada i želi rezultate u samo nekoliko dana. To nije moguće. To me vodilo do ludila - izjavio je veliki kompozitor u intervjuu.

I prije je Tarantino molio Morriconea za suradnju, na filmu 'Nemilosrdni gadovi', no skladatelj ga je odbio radi prekratkog roka.

- On je kreten. Krade od drugih i potom sastavlja to natrag. Nema ničega originalnog u tome. To ga ne čini redateljem. On je ništa u usporedbi s holivudskim velikanima, kao što su John Huston, Alfred Hitchcock ili Billy Wilder. Imali su stila. Tarantino jednostavno podgrijava stari ručak - iskritizirao je Morricone za njemački Playboy.

Glede Oscara, umjetnik se žalio na dugačke i dosadne periode čekanja na ceremoniji te se branio od tvrdnji da je bio ganut prilikom dodjele.

- Gluposti. Prije je da me sve boljelo od tako dugog sjedenja, i na avionu i na ceremoniji. Ako sam izgledao sretno, to je bilo zato što sam znao da ću ubrzo pobjeći od te dosadne ceremonije - iskreno je konstatirao Morricone u intervjuu te je kasnije dodao i da nema namjere vraćati se u SAD gdje postoje samonapuhane pompoznosti i sramote poput Oscara.

No nakon što se vijest o njegovim izjavama proširila medijima, Morricone je na brzinu objavio demanti u kojem poriče sve izrečeno.

- Rečeno mi je kako je Playboy Njemačka objavio članak u kojem sam izrazio izuzetno negativne komentare o Tarantinu i njegovim filmovima, te Akademiji. Nikad nisam izrazio nikakve negativne stvari o Akademiji, Quentinu ili njegovim filmovima, i sigurno ne mislim da su njegovi filmovi smeća. Dao sam punomoć svojem odvjetniku u Italiji za podizanje tužbi.

Skladatelj je tomu dodao i nekoliko hvalospjeva slavnom redatelju.

- Smatram Tarantina izvrsnim redateljem. Jako mi se svidjela suradnja s njim i odnos kojeg smo razvili tijekom vremena koje smo proveli zajedno. Hrabar je i ima veliku osobnost. Naša suradnja odgovorna je za dobivanje Oscara, što je zasigurno jedno od najvećih priznanja moje karijere, i zauvijek sam zahvalan što sam dobio priliku skladati glazbu za njegov film - ustvrdio je Morricone o Tarantinu, kompletno poričući prije rečeno.

Osim toga, Morricone se osvrnuo i na izjave o dodjeli Oscara.

- U Londonu, tijekom konferencije za novinare s Tarantinom, jasno sam izjavio da smatram Quentinom jednim od najvećih redatelja ovog vremena, a nikada ne bih govorio loše o Akademiji, važnoj instituciji koja mi je dala dva najvažnija priznanja moje karijere - dovršio je izjavu Morricone.

Gdje leži istina teško je reći, no zasigurno ćemo o ovome još čuti. Valja reći kako 'Once upon a Time in Hollywood', naredni Tarantinov film, još nema svojeg skladatelja. A kako stvari stoje, posve je moguće kako Morricone neće biti u toj ulozi.

